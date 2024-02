02.02.2024 Del 20 de mayo de 2024 r. wszystkie wyroby tytoniowe zostaną sistema de objetos Track&Trace

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dotychczas unijnym Systemem Śledzenia Ruchu i Pochodzenia Wyrobów Tytoniowych (Track&Trace) objęte były papierosy i tytoń do samodzielnego skręcania papierosów.

Od 20 maja do systemu zostaną dołączone także wszystkie inne wyroby zawierające w swoim składzie tytoń.

W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży wyrobów tytoniowych.

Del 20 de mayo de 2024 r. do wyrobów objętych systemem Track&Trace dołączą wszystkie pozostałe wyroby tytoniowe (m.in. cygara, cygaretki, tabaka, tytoń do fajek wodnych).

W konsekwencji, systemem Track&Trace zostaną zostaną objęte wszystkie wyroby tytoniowe podlegające akcyzie oraz wyroby tytoniowe niebędące wyrobami akcyzowymi, przeznaczone do spożycia przez konsumentów, które w swoim składzie zawierają tyto ń.

¿Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Wszystkie podmioty, które biorą udział w produkcji, magazynowaniu, Dytrybucji i sprzedaży wyrobów tytoniowych muszą być zarejestrowane w systemie Track&Trace. Można to zrobić na stronie www.idissuer.pl. Za rejestrację odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

W systemie muszą się również zarejestrować punkty sprzedaży, które oferują konsumentom wyroby tytoniowe. Jest to jedyny obowiązek ciążący na punktach sprzedaży detalicznej związany z funkcjonowaniem systemu Track&Trace, jednak jego niedopełnienie może uniemożliwić zakup wyrobów tytoniowych od dostawców od 20 maja 2024 r.

Pozostałe obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu zależne są od roli, jaką podmiot pełni w łańcuchu dostaw wyrobów tytoniowych.

Szczegółowe informacje na temat obowiązków, które ciążą na podmiotach objętych systemem znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów poświęconej systemowi Track&Trace dostępnej pod adresem (enlace al strony Track&Trace).

