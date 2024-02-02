Финансовые новости: 02.02.2024, 17-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

02.02.2024 17:37

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 02.02.2024, 17-37 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 18.43) и диапазона оценки рыночных рисков (до 213.86 руб., эквивалентно ставке 50.0 %) ценной бумаги SU26231RMFS9 (ОФЗ 26231)

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