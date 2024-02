Финансовые новости: Показатели СБП в 2023 году удвоились

Source: MIL-OSI Russian Language News

За 2023 год через Систему быстрых платежей (СБП) было совершено свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, треть из них пришлась на IV квартал. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в 2 раза. Об этом говорят данные Банка России.

Граждане перевели через СБП около 27,7 трлн рублей, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Еще более активно с помощью этого сервиса они оплачивали товары и услуги. Общая сумма покупок через СБП составила 3 трлн рублей. Значимым стимулом для роста популярности системы стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка. «Покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году. Дополнительным преимуществом для них стало приложение СБПэй, которое позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Удобство сервиса быстрых платежей оценили не только потребители, но и бизнес. За счет привлекательных тарифов предприниматели существенно снижают свои издержки. В 2023 году компании активно подключались к СБП, их общее количество достигло 1,5 млн организаций. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее», — отметила директор Департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина. Фото на превью: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

