Финансовые новости: Аннулирована лицензия на осуществление банковских операций у ООО РНКО «ЮСиЭс» (02.02.2024)

Банк России приказом от 02.02.2024 № ОД-165 аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у Общества с ограниченной ответственностью расчетная небанковская кредитная организация «ЮСиЭс» ООО РНКО «ЮСиЭс» (рег. № 3541-К, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 343 место в банковской системе Российской Федерации1.

Основанием для аннулирования2 лицензии у ООО РНКО «ЮСиЭс» послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации (согласно статье 61 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В ООО РНКО «ЮСиЭс» будет назначен ликвидатор3.

ООО РНКО «ЮСиЭс» не является участником системы страхования вкладов.

1 Согласно данным отчетности на 01.01.2024. 2 Лицензия аннулирована на основании статьи 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». 3 В соответствии со статьей 62 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

