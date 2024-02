Татьяна Илюшникова: поддержка бизнеса стала еще эффективнее благодаря синергии государства, сообществ и институтов развития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова приняла участие в форуме «Все для победы» в Туле. В рамках сессии «Поддержка предпринимателей – важнейшая задача государства в текущих экономических условиях» обсуждались вопросы развития инфраструктуры поддержки бизнеса. В мероприятии участвовали предприниматели, актив Общероссийского народного фронта и представители институтов развития.

По словам замминистра, партнерские отношения и совместная работа всех заинтересованных структур делает инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса действительно комплексным инструментом.

«Сегодня комплекс мер поддержки стал еще более удобным и эффективным во многом благодаря синергии институтов развития. Теперь помимо инструментов, которые предлагает Минэкономразвития, предприниматели пользуются и другими возможностями. Так, например, в 2023 году 5 тысяч сельхозпроизводителей открыли свое дело с помощью грантов, льготное финансирование получили порядка 500 промышленных компаний, 144 тысяч малых и средних компаний стали поставщиками крупных корпораций. Поэтому мы видим развитие в совместной работе, партнерских отношениях с различными ведомствами, институтами и сообществами», – сообщила Татьяна Илюшникова.

В рамках сессии состоялась дискуссия с предпринимателями и активными гражданами. Обсуждались вопросы ускорения сертификации отдельных новых видов продукции, особенности поддержки жителей Крайнего Севера, инициатива проведения бизнес-конкурса, в котором была бы отдельная номинация для тех, кто непосредственно делает свой вклад в победу.

«Сессия показала высокую сплоченность предпринимателей в деле СВО. Кто-то из них шьет спальные мешки и плетет сети, кто-то конструирует дроны, но всех их объединяет высокое желание помочь бойцам. Сегодня назрела необходимость в приоритизации мер поддержки таких предпринимателей. Отдельно отмечу предпринимателей из новых регионов нашей страны, которые вносят значимый вклад в экономику этих регионов. На сессии рассмотрели необходимость упрощение процедуры лицензирования, получение дополнительных налоговых льгот, установление квоты по госзакупкам на товары и услуги, которые производятся в новых регионах и другие меры поддержки», – отметил Депутат Государственной Думы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

