Татьяна Бевза: «Ориентирование даёт очень много: друзей, эмоции, впечатления и путешествия»

Сборная Политеха по спортивному ориентированию в каждом соревновании выступает триумфально. И это не преувеличение. Наши спортсмены регулярно радуют невероятными достижениями и завоёванными наградами. Возглавляет команду Татьяна Бевза, ассистент кафедры физической подготовки и спорта Института физической культуры, спорта и туризма. Татьяна — мастер спорта по спортивному ориентированию. Она стала четвёртой на чемпионате мира среди студентов, побеждала в чемпионате и первенстве страны, Кубке России. Девушка рассказала, по каким критериям ориентирование побеждает другие виды спорта, где лучше всего тренироваться и соревноваться, в чём сила сборной Политеха и о многом другом. Представляем интервью с Татьяной .

