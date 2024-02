Политех и СЗМУ Росприроднадзора подписали соглашение о взаимодействии

Source: MIL-OSI Russian Language News

1 февраля Санкт-Петербургский государственный политехнический университет Петра Великого и Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора заключили соглашение о взаимодействии. Ректор университета Андрей Рудской и руководитель управления Михаил Козьминых наметили ряд мероприятий, среди которых встречи со студентами, участие в Дне карьеры и многое другое.

СПбПУ и Северо-Западное управление Росприроднадзора планируют реализовывать совместные программы и проекты в области охраны окружающей среды. А также вести просветительскую деятельность, направленную на формирование культуры и навыков раздельного накопления отходов и использования вторичного сырья.

Одновременно университет включил в перечень индивидуальных достижений, принимаемых к учету при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) достижения «лауреат, победитель и призёр международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого». В частности, победители премии в номинации «Экопроект» получают 1 дополнительный балл, а обладатели гран-при премии — 2 балла.

«Экология — дело каждого» — премия Росприроднадзора, которая учреждена 31 марта 2021 года и присуждается за интересные, нестандартные идеи, инициативы и проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе и популяризации экологической культуры. Премия проводится ежегодно и вовлекает детей, молодёжь и взрослых в экологическую повестку, поощряет их активность в борьбе за чистую планету. С начала реализации проекта поступили заявки из всех 89 регионов России и еще более 50 стран, а количество работ превысило 55 тысяч.

