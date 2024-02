Молодой учёный из СПбГАСУ работает над повышением прочности мостов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Николай Козак проводит натурные испытания

Гордость нашего вуза – молодые учёные, чья исследовательская деятельность имеет высокую практическую ценность. Николай Козак, старший преподаватель кафедры автомобильных дорог, мостов и тоннелей, изучает надёжность конструкций пролётных строений мостов.

Исследования Николая Козака позволяют оптимизировать экономические издержки и повысить безопасность эксплуатации мостовой конструкции, определить её слабые и сильные места. Первые можно будет постараться усилить до необходимого уровня, вторые же, наоборот, уменьшить.

В аспирантуре Николай Козак занимался выносливостью элементов объединения плиты и балки в виде гибких штыревых упоров. Затем его заинтересовала роль этого фактора в обеспечении надёжности всей мостовой конструкции.

В прошлом году Николай Козак выиграл университетский грант, опубликовал две статьи: одну – в российском журнале «Транспортные сооружения», другую – в сборнике международного конгресса IABSE New Delhi 2024. В этих статьях он рассказал, что будет, если элементы объединения пролётного строения начнут выходить из строя. В данный момент к печати готовится статья о результатах численного эксперимента, в рамках которого моделировалось влияние накопления усталостных повреждений (повреждений, которые конструкция получает при воздействии на неё частых повторяющихся нагрузок) на величину индекса надёжности конструкции.

«Меня поддерживают сотрудники кафедры – Владимир Аполинарьевич Быстров, Антон Владимирович Сырков, Дмитрий Андреевич Ярошутин, а также коллеги из Университета Минью (Португалия), где я был на стажировке в 2021 году. По некоторым вопросам дискутируем с представителями мостовых кафедр других университетов».

Учёный выяснил, что величина накопленных усталостных повреждений влияет на индекс надёжности конструкции. Этот индекс не закреплён в российской нормативной базе, но, если взять за основу европейские стандарты, порог безопасности может быть превышен раньше положенного капитального ремонта.

«Проблема современных норм мостостроения в том, что в них не регламентирована необходимость учёта накопления усталостных повреждений. А объективно обосновать эту необходимость можно, лишь определив динамику снижения надёжности всей конструкции вследствие такого накопления», – говорит Николай Козак.

Пока все эксперименты численные. И очень ресурсозатратные: один вероятностный расчёт может занимать до недели, поэтому учёный использует параллельные вычисления на нескольких облачных серверах. Но в будущем хотел бы провести лабораторные испытания на масштабных моделях пролётных строений.

В ближайших планах Николая Козака – уточнить параметры расчётных моделей для определения индексов надёжности, а также создать вероятные модели транспортных нагрузок на мосты, поскольку даже в JCSS Probabilistic Model Code (международные нормы по построению вероятностных моделей строительных конструкций) этот вопрос до сих пор не освещён.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI