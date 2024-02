Замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский встретился с коллективом Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

2 февраля в научно-исследовательском корпусе «Технополис Политех» состоялась встреча заместителя министра науки и высшего образования РФ Константина Могилевского с представителями администрации СПбПУ, в том числе с проректорами, руководителями институтов и подразделений. Участники мероприятия обсудили актуальные вопросы развития высшего образования.

Константин Ильич — наш почётный гость. Я пригласил его выступить перед вами, чтобы обсудить важные задачи, которые стоят перед сообществом коллег, специалистов в области высшего образования, в перспективе. На что сейчас надо особенно обратить внимание. Пожелания, рекомендации, советы нам просто необходимы , — открыл встречу ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской.

Большое спасибо за приглашение. Мы действительно с Андреем Ивановичем постоянно на связи. Я хотел бы немного заранее поздравить Политех с юбилеем, выразить уважение и признательность коллективу и руководству университета. Это крупнейший вуз Санкт-Петербурга и один из ведущих в России. Недавно мы отмечали 80 лет полного освобождения Ленинграда от блокады. И от меня, историка, отдельное спасибо за то, что вы храните эту память , — сказал Константин Могилевский.

Константин Ильич выступил с докладом «Наука и высшее образование в России: вчера, сегодня, завтра». Он представил краткий анализ изменений, которые происходили в образовании нашей страны в последние 20 лет. Подробно остановился на пути развития национальной системы высшего образования, новом механизме формирования общего объёма бюджетных мест и их распределения между вузами, рассказал о флагманских проектах, участником которых является и Политех.

Десять лет назад в Политехе ввели термин «инженерный спецназ». Это было, с одной стороны, отражением тех процессов, которые начинались в обществе, а с другой стороны, подстегнуло возвращение престижа инженерного образования. Сейчас мы видим результат большой работы по возвращению уважения к профессии инженера и осознанию, что без этого не будет страны , — подчеркнул Константин Ильич.

Большое внимание замминистра уделил изменениям в научной деятельности, развитию воспитательного процесса, а также гуманитарному знанию и историческому просвещению в вузах. Говоря об образовании в новых регионах России, Константин Ильич высоко оценил выдающуюся работу Политехнического университета по восстановлению вузов, расположенных в новых регионах. Отметил он и сотрудничество Политеха с Российско-Армянским университетом. В завершение Константин Могилевский рассказал о предстоящих проектах и их перспективах.

Участники встречи отметили, что непосредственное общение и открытый диалог между министерством и вузом очень важны.

