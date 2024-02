Завершилась совместная зимняя школа Политеха и МАИ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня состоялось закрытие совместной зимней школы СПбПУ — МАИ . Успешно приступив к курсу «Полимерных композитных материалов и аддитивных технологий» 24 января в Московском авиационном институте, студенты Северо-Западного политехнического университета Китая, продолжили обучение в Политехе.

Проректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев подчеркнул важность реализации подобных проектов: Совместная зимняя школа СПбПУ — МАИ — это отличный пример того, как, объединяя свой опыт, ведущие университеты предоставляют актуальные знания и создают уникальный образовательный продукт, который пользуется большим спросом как среди иностранных, так и среди российских студентов .

Одна из основных задач в машиностроении — это удешевление производства деталей при сохранении уровня требуемых механических и технологических свойств. Детали конструкций традиционно производятся методами литья, фрезерования, сварки, прокатки и штамповки. В случае производства ответственных узлов повышаются требования к качеству процесса их изготовления, зачастую наиболее ответственные узлы выполняются из дорогостоящих материалов. Фрезерование деталей из цельнометаллических форм приводит к чрезмерному расходу материала, а стоимость фрезерованных деталей из дорогих сплавов вырастает не столько за счёт цены оборудования, сколько за счёт стоимости вырезанного в стружку металла.

Альтернативным методом производства деталей является аддитивное производство, все чаще и чаще используемое в самых различных отраслях промышленности. Традиционные аддитивные технологии используют порошковые материалы в качестве расходуемого. В связи с этим, в рамках курса, участники зимней школы узнали о методах производства и характеристиках порошковых материалов и рассмотрели различные технологии аддитивного производства из порошковых материалов. Также в курсе представили технологию электродугового выращивания металлических деталей из проволоки .

Я получил много фундаментальных знаний, например, классификацию материалов, определение, их преимущества и недостатки, варианты применения и перспективы. На этих курсах мы не только почувствовали внушительную базу знаний преподавателей, но и прониклись их юмором и весельем. Это позволило сделать наши занятия и серьезными, и живыми , — рассказал нам участник зимней школы Цао Минян.

Руководитель программы, доцент Высшей школы физики и технологий материалов СПбПУ Антон Наумов подвел итоги курса: Подошла к концу совместная международная зимняя школа СПбПУ — МАИ «Полимерные композиционные материалы и аддитивные технологии», являющаяся уникальным примером плодотворного сотрудничества двух авторитетных российских вузов. Первый набор абитуриентов в нашу школу составил более 20 иностранных студентов, что является серьезным доказательством востребованности подготовленной программы, ведь она находится на стыке фундаментальных и прикладных исследований. С уверенностью можно сказать, что наш совместный первый опыт проведения зимней школы был успешным! Мы ждем новых молодых учёных на наши последующие совместные школы!

Студентов из Китая также ждала насыщенная культурная программа в Санкт-Петербурге. Они посетили Эрмитаж и побывали в музее современного искусства Эрарта. Съездили в Пушкин и прогулялись по зимнему городу.

В свободное время мы исследовали Санкт-Петербург. В отличие от Москвы Санкт-Петербург больше похож на элегантную и модную аристократическую леди, которая всегда демонстрирует нам свою глубокую историческую основу. В Зимнем дворце мы ощутили его величественность, а на художественной выставке нас поразило современное искусство. Думаю, мы увидели лишь часть города, и, возможно, приедем сюда еще раз, чтобы учиться. Спасибо каждому преподавателю, который нас учил, каждому сотруднику, который помогал нам. Спасибо Политеху за то, что предоставил нам такую ценную возможность , — поделилась проектный менеджер офиса международного сотрудничества, Северо-западного политехнического университета Ян Хунли.

