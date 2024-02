Дмитрий Вольвач: за последние три года на межрегиональных форумах Минэкономразвития подписано около 100 взаимовыгодных соглашений

Source: MIL-OSI Russian Language News

?лены Комиссии по внешнеэкономической деятельности Общественного совета при Минэкономразвития России подвели итоги деятельности министерства за 2023 год. Координировали заседание заместители министра экономического развития – Дмитрий Вольвач и Владимир Ильичёв.

Дмитрий Вольвач обратил внимание на важность стратегического партнерства России со странами ЕАЭС и СНГ, а также на процессы совершенствования нормативно-правовой базы интеграционных площадок в евразийском пространстве. Построение единого экономического и гуманитарного пространства на принципах равенства и взаимного уважения позволяет, по его словам, успешно преодолевать вызовы и негативные последствия конъюнктуры мировой экономики.

«В 2023 году Евразийскому экономическому союзу удалось выйти на траекторию стабильного роста. Рост ВВП ЕАЭС составил 3,7%, при этом – рост ВВП Европейского союза составил 0,6%, – привел данные замминистра. – За 11 месяцев 2023 года взаимная торговля стран-участниц ЕАЭС выросла на 6,2%. За 9 месяцев 2023 года совокупный объем инвестиций в основной капитал стран «евразийской пятерки» увеличился на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Все эти данные свидетельствуют о поступательном развитии и чётком, самостоятельном курсе ЕАЭС».

Участники заседания подвели итоги работы Минэкономразвития на пространстве Союзного государства и СНГ. В числе ключевых итогов 2023 года – завершение реализации 28 Союзных программ и основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024 – 2026 годы, разработка более 200 нормативных актов.

Не менее важным направлением работы, по словам Дмитрия Вольвача, является взаимодействие с зарубежными партнерами на двусторонней основе. Сотрудничество ведётся по трем основным направлениям – организация заседаний межправительственных комиссий, проведение межрегиональных форумов, взаимодействие в рамках работы деловых советов с зарубежными странами, которые координирует Торгово-промышленная палата России.

«Деловые советы стали эффективным механизмом для объединения предпринимателей, активно реализующих международные двусторонние проекты, –подчеркнул замминистра. – На этих площадках активное внимание уделяется вопросам стабильности взаиморасчетов, продвижению взаимных инвестиций и проектов в области транспорта, логистики, энергетики, цифровых технологий, здравоохранения и туризма. В настоящий момент участниками деловых советов являются порядка 200 представителей бизнеса, что, в свою очередь, является показателем высокой заинтересованности бизнес-сообщества в работе подобных площадок».

По словам Дмитрия Вольвача, с 2020 по 2023 годы организовано не менее 20 различных межрегиональных форумов, в которых приняло участие около 6500 тысяч человек. По итогам этих встреч между партнёрами из разных стран заключено порядка 100 соглашений.

На двусторонних и многосторонних площадках прорабатываются вопросы устранения барьеров в торговле. Экономические советники Минэкономразвития России активно работают в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Узбекистане. В Киргизии содействуют проработке реализации инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе с участием российской компании. В Узбекистане за время работы экономсоветника к портфелю российско-узбекских проектов добавлено 16 новых проектов, в частности, по производству бытовой химии и стерильной медицинской одежды.

По словам Дмитрия Вольвача, Минэкономразвития России прилагает все необходимые усилия для защиты интересов отечественного бизнеса в странах-партнерах. Так, например, в рамках встречи заместителей глав правительств России и Азербайджана одной из российских компаний удалось решить вопрос регистрации в Азербайджане права на распоряжение имуществом, находящемся на территории республики.

«С киргизской стороной договорились в 2023 году об условиях реализации инвестиционного проекта на территории Киргизии в области генной инженерии и производства семян сельскохозяйственных культур, – отметил замминистра. – В настоящее время при непосредственном участии нашего экономсоветника в Бишкеке подбираем земельные участки и помогаем регистрировать местное SPV-предприятие для оперативной деятельности на «земле». Кроме того, в тесном контакте с нашим министерством правительство России подписало соглашение на строительство в Киргизии солнечной электростанции».

В 2024 году работа по поддержке бизнеса российских предпринимателей в зарубежных странах будет продолжена.

