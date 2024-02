Для предпринимателей продлили программу поддержки по продвижению на платформе «Авито Услуги»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России совместно с платформой «Авито Услуги» продлевают прием заявок на программу по продвижению предпринимателей сферы услуг до 31 марта 2024 года. Участники партнерской программы получают бонусы при пополнении кошелька для продвижения своего бизнеса на платформе «Авито Услуги».

Программа распространяется на самозанятых, ИП и организации, работающие в сфере услуг. Воспользоваться поддержкой могут предприниматели с подтвержденными данными, зарегистрированные на Авито как исполнители услуг. Бонусы на продвижение на «Авито Услугах» доступны также и предпринимателям, которые за последний год не приобретали услуги продвижения на Авито более, чем на 3 000 рублей, или являются новыми пользователями.

«Расширение каналов предложения товаров и услуг является одним из факторов повышения жизнеспособности МСП. Поэтому мы реализуем партнёрские программы с крупными интернет-платформами. За месяц проведения данной программы субъекты МСП уже смогли получить более 1,7 миллиона бонусных рублей. Наиболее активно заявки на программу подают предприниматели из сфер с высоким спросом. Они оказывают деловые, например, бухгалтерские и юридические услуги, а также услуги в сфере перевозок, строительства, ремонта и установки техники. Наиболее активны предприниматели Оренбургской и Челябинской областей, Севастополя, Москвы и Санкт-Петербурга», – отметила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Предпринимателям, которые пополнят кошелек на Авито одним платежом на сумму от 3 000 рублей в период со 2 февраля по 14 апреля, Авито начислит бонусами 100% от суммы этого платежа и всех последующих. В общей сложности может быть начислено до 22 000 бонусов за всю программу. Бонусы будут доступны в течение одного месяца с момента их начисления – ими можно будет оплатить до 99% стоимости услуг продвижения для объявлений в категории «Услуги». Подать заявку на участие в программе можно до 31 марта 2024 года.

«Мы видим, что предприниматели все чаще предпочитают онлайн-каналы, такие как Авито, для привлечения клиентов. Они ищут выгодные и комплексные инструменты для продвижения своих услуг. Поэтому совместно с Минэкономразвития и центрами «Мой бизнес» мы запустили уже вторую волну проекта по поддержке предпринимателей сферы услуг на платформе. Активный интерес пользователей показал, что проект необходимо продлить, а значит, помочь еще большему количеству предпринимателей. И для этого у нас есть вся необходимая инфраструктура и ресурсы», – прокомментировал управляющий директор Авито Влад Федулов.

Для получения меры поддержки предпринимателям необходимо обратиться в центры «Мой бизнес или оставить заявку онлайн по ссылке. Предприниматели Москвы могут обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

Полная информация по программе поддержки на «Авито Услуги» доступна на странице проекта.

Программа реализуется на базе центров «Мой бизнес», действующих в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ. Его курирует первый вице-премьер Правительства РФ Андрей Белоусов.

Оператор партнерской программы – Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес – мои возможности» (Ассоциация «Мой бизнес»).

