День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

2 февраля отмечается один из дней воинской славы России – 81-ая годовщина разгрома немецких войск под Сталинградом.

Начавшаяся 17 июля 1942 года битва за Сталинград имела огромное стратегическое значение. В случае победы противника Германия получила бы доступ к нефтяным районам Кавказа и богатым сельскохозяйственным угодьям Поволжья.

Особенно ожесточённой стала оборонительная стадия сражения в черте города. С обеих сторон солдаты в прямом смысле слова сражались за каждую улицу и каждый дом. Противники слышали друг друга сквозь стены, объекты инфраструктуры переходили из рук в руки по несколько раз, из-за плотного огня, находясь в считанных метрах от Волги, невозможно было подойти к реке за водой. На воинских картах появились и навсегда остались в истории отдельные здания: Дом Павлова, Мельница, Универмаг и другие.

Сдержав атакующий пыл немецких войск советскому командованию удалось стянуть к городу войска трёх фронтов и значительные резервы, обеспечив как минимум двукратное превосходство сил. Контрнаступление началось 19 ноября 1942 года. В результате операции «Уран» немцы понесли тяжёлые потери, были оттеснены от города или блокированы в нём, в результате последующей операции «Кольцо» – окружены. По приказу из Берлина командующий германской группировкой генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс отверг советский ультиматум, но уже через месяц, 31 января, вынужден был капитулировать. 2 февраля сдалась последняя действующая группировка противника.

В ходе контрнаступления были полностью разгромлены 32 дивизии и 3 бригады противника, 16 дивизий понесли потери в личном составе от 50 до 75% и утратили боеспособность. Всего за время Сталинградской битвы армии фашистского блока потеряли около 25% сил, действовавших на советско-германском фронте. За боевые отличия 55 соединений и частей Красной армии были награждены орденами, 213 преобразованы в гвардейские, 46 получили почётные наименования Сталинградских, Донских, Кантемировских и других.

Кроме разгромленных войск противника и удержанных стратегически важных территорий, результатом Сталинградской битвы стал отказ Турции от вторжения в СССР весной 1943 года, а Японией в очередной раз был отложен Сибирский поход – план «Кантокуэн», от которого потомки самураев окончательно отказались уже после Курской битвы. Потерявшие под Сталинградом около 200 000 своих солдат Румыния, Италия и Венгрия стали искать возможности выхода из войны. Битва за Сталинград стала одним из крупнейших и важнейших генеральных сражений не только Великой Отечественной, но и Второй мировой войны.

