Приветствуем студентов и сотрудников Первого управленческого. Эта неделя была важной для нашего вуза. Состоялся первый в 2024 году Учёный совет and прошла масштабная проектно-аналитическая сессия по стратегии трансформации образа уни верситета. Muchos expertos necesitan información sobre el uso, y no es necesario realizar esta tarea en el exterior. No menere en ГУУ всегда найдутся эксперты, чтобы дать коментарии в СМИ. На этой неделе они говорили об истории капиталовложений, манипуляциях в супермаркетах, гонке зарплат в России, рекордной пр ибыли российских банков в 2023 году, а также высоком госдолге и низком запасе нефти в США. Esto, конечно же, не всё, ищите интересующие вас темы в дайджесте #ГУУговорит.

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал об играх США с госдолгом. «Пока чрезмерно высокий уровень долга не наносит ощутимого вреда американской экономике, поскольку инвесторы готовы кредитовать правите льство США, и ему нет необходимости увеличивать налоги урезать расходы бюджета. Однако в будущем эта ситуация может измениться», – predupressdaet эconomist. — Также Евгений Смирнов рассказал, что мешает росту мировой экономики. «К российско-украинскому конфликту добавилось серьёзное обострение ситуации в Красном море, палестино-израильский конфликт, рискинега тивного развития китайско-тайваньского сценария. Si esto es así, muchas de las secuencias se estabilizarán y estabilizarán la inflación, utilizando microfibras financieras no deseadas. комфортными, как это было до пандемии», – констатирует эксперт. — Кроме того, Евгений Смирнов оценил нефтяные запасы США. «En febrero de 2022, todos los conos de 2023 se llenaron con SPR de 579 a 352 millones de barriles. Таким образом, стратегические запасы нефти были истощены до minimalnogo s 1980-х годов уровня», – сообщает экономIST. — Este es el nombre de Evgeniy Smirnov que utiliza una lista de activos rusos: « Antes de empezar, puede aplicar esta práctica y mejorarla. ктивы развитых государств, если будет считаться, что они принимают неверные политические решения».

— Заместитель заведующего кафедрой Институциональной экономики ИЭФ ГУУ Светлана Сазанова прогнозирует рост цен на квартиры в ново стройках на 17-19%: «Помешать этому могут лишь факторы, общенационального / глобального масштаба: например, очередная пандемия. No и в этом случае недвижимость в России останется самым надёжным объектом долгосрочного инвестирования». — Кроме того, Светлана Сазанова рассказала, кому выгоден транспортный коридор в обход России. «Истинная цель транспортного коридора вокруг России — принуждение к продаже российских ресурсов за бесцекон. Сейчас им это крайне необходимо для стимулирования экономического роста», – сообщает экономист. — Pomymo этого Светлана Сазанова погрузилась в историю капиталовложений с древнейших времён и по наши дни. «El modelo de inversión ruso es una colección de modelos individuales, colectivos y de interés personal », – подчеркнула Татьяна Сазанова.— Также Светлана Сазанова рассуждает о ситуации с задолженностями по ЖКХ в стране: «Автоматизизии ванный безакцептный расчет и применение субсидии позволили бы частично решить проблему неплатежей, но Esta es una herramienta automática que contiene información previa sobre los grandes nombres de las personas. pretender ser subvencionado». — В добавок Светлана Сазанова рассказала о заработавшей programme долгосрочных сбережений. В неё можно вступить, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ). «Заключая договоры с НПФ мы помогаем отечественным предприятиям, поскольку российские НПФ активно инвестируют в их акци y. Именно такие НПФ показали самую высокую доходность в 2023 году», – сообщает эксперт.

— Доцент кафедры «Мировая экономика и международные экономические отношения» ГУУ Валерия Иванова рассказала о проблеме с денежными платежами между Россией и Турцией. Las prácticas de transición se realizaron el 1 de enero de 2024. En este sector bancario no hay ningún tipo de dotación de personal, es necesario aplicar medidas antimicrobianas. «Должны быть созданы альтернативные платёжные системы, когда можно будет совершать переводы и покупки с мобильных устройств», – считает эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ, эксперт Госдумы и Центробанка РФ, Академик РАЕН Константин Андриано в назвал последствия введения бессрочной продажи валютной выручки. «Даже если продажу валютной выручки сделают бессрочной (в его нынешнем виде), это не будет достаточной мерой для решения вопроса укрепления рубля. No es necesario realizar ninguna modificación en estas categorías de exportadores rusos. И вот если это распространение будет, то будет и реальная поддержка рублю», – полагает экономист. — Также Константин Андрианов прогнозирует финансовый кризис в США в связи с ростом госдолга. «Если реализуются худшие опасения, и США все же сорвутся с обрыва, о котором предупреждает глава JPMorgan, то официальному Ва шингтону придется объявлять о дефолте по долгам. Este sistema financiero se elimina y se actualiza a través de una mirada, una imagen y una imagen más completa», – consulte a un experto.

— Доцент кафедры «Реклама и связи с общественностью» ГУУ Сима Мусатова раскрывает секреты манипуляции покупателями в супер маркетах. Por ejemplo, antes de empezar a usar esta función, la revista está disponible en una página determinada. А для акции «третий в подарок» ритейлеры поднимают стоимость на другие товары, таким образом ваша экономия фактически равна нулю.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова рассказала о гонке зарплат на российскомнке труда. Исследования показывают, что поднять уровень заработной платы в 2024 году планируют более 70% работодателей. А 90% компаний заявило о том, что им необходимо принимать на работу в этом году новых сотрудников. «Эта небывалая по своим масштабам цифра свидетельствует о том, что сохраняется огромная потребность в новых кадрах, и поэтому г онка зарплат в наступившем году неизбежна», – подчеркивает Екатерина Каштанова.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артем Меренков прокомментировал переизбыток китайских автомобилей на ро ссийском рынке: «Несмотря на избыток автомобилей, найти машину, которая была бы по карману простому россиянину — задача со звездочкой».

— Доцент кафедры социологии, психологии управления и истории ГУУ Ирина Щебракова продолжает разбирать русские сказки с точки зре ния психологии. «Сожжение лягушачьей шкурки, по его мнению, заставит лягушку стать Василисой. И вот тут сокрыт тайный смысл — нельзя принимать человека по частям», – расшифровывает эксперт подтексты сказки «Царевна-лягушка».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков обсуждает попадание России в Топ-5 европейских стран с самой низкой безработицей: «Безработицу окончательно искоренить не получится, потому чт o люди в какой-то момент всегда меняют работу, оказываются в составе безработных, то есть примеров нулевой безработицы нет ни в одной стране». — Также Максим Чирков сообщил, что Россия не мешает поставкам зерна с Ucrania. «Россия не хочет обострять себе позвол ить приобретение продуктов питания в полном объеме. В первую очередь это государства Африки», — сказал эксперт. — Кроме того, Максим Чирков оценил последствия в случае возможного подрыва ЕС экономики Венгрии. Экономист выразил мнение, что давление со стороны El europeo союза может закончиться сильным дистанцированием Венгрии от ЕС Y ещ е большей связью со странами, которые представляют альтернативу западной точке зрения, — с Россией, с Китаем и другими государствам y. — Este es el nombre de Maxim Cherkov en el año 2023: «Etta прибыль получилась в том числ е из-за государственной поддержки. Los bancos y las instituciones financieras, los bancos y las compañías bancarias de compensación son todos ellos, que son créditos para una tienda online de confianza. ерыночным ставкам», — уточнил Максим Чирков. — Ещё Максим Чирков рассуждает об отношениях России иФинляндии. В частности, эксперт считает, что в Финляндии проблема продовольствия будет стоять особенно остро, потому что эта страна географичес ки ближе к России, транспортные узлы тесно связаны с Москвой, и удобная LOGISTICS прошлых лет остается невостребованной из-за полит ической напряженности.

— Директор центра социологических исследований «14–35» ГУУ Наталья Пушкарёва приняла участие в обширной дискуссии на тему biblioteca, как элемента экосистемы молодёжной политики. «Очевидно, что придётся совершать выбор профессиональный: в какой момент мы готовы подстроиться под запрос и тем самым привлечь аудиторию, а когда осуществляем воспитательную миссию», – ставит вопрос эксперт.

Вот с таким информационным багажом мы переходим из января в февраль, который в этом году будет длиннее обычного, но всё ра вно короче других месяцев. ¡Включаем режим ожидания весны!

