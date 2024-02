В Политехе состоялась встреча представителей научной и промышленной элиты Петербурга

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

1 февраля в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого прошло совместное заседание президиумов Санкт-Петербургского отделения Российской академии наук (СПб ОРАН) и Союза промышленников и предпринимателей (СПП) Санкт-Петербурга.

Участники встречи обсудили задачи СПб ОРАН по укреплению взаимосвязи образования, науки и производства.

Открывая заседание, президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Анатолий Турчак подчеркнул: В условиях системных санкций мы решаем принципиально новую глобальную задачу обеспечения безопасности страны во всех сферах. Нам надо достичь экономического, технологического, финансового, инфраструктурного и продовольственного суверенитетов. Для этого следует, в том числе, провести технологическую модернизацию предприятий, не просто усилив их производительность, но принципиально сократив критическую зависимость базовых производств от импорта, развивать новые технологии .

Анатолий Турчак отметил: Мы своевременно проводим наше совместное заседание. 30 января президент России Владимир Владимирович Путин встречался с президентом Российской академии наук Геннадием Яковлевичем Красниковым, были определены очередные задачи, намечена программа работ и обещана поддержка выработанному РАН курсу по повышению роли науки в деле обеспечения безопасности и жизненного уровня граждан России .

С докладом по теме повестки «О задачах Санкт-Петербургского отделения РАН в укреплении взаимосвязи „наука — производство“» выступил председатель Санкт-Петербургского отделения РАН, ректор СПбПУ Андрей Рудской.

«Формируя программы фундаментальных научных исследований, мы понимаем, что их цели должны быть связаны с приоритетом научно-технологического развития страны с учётом внешних условий, в которых Россия будет, наверное, находиться не год и не два, — подчеркнул спикер. — Академия наук не только ответственна за фундаментальные и поисковые исследования, мы должны формировать основу для эффективного взаимодействия с прикладной наукой и высокотехнологичным производством. Наиболее перспективной формой интеграции академической, прикладной, вузовской науки и высокотехнологичного бизнеса могут стать консорциумы как творческие объединения для создания глобально конкурентоспособного продукта».

Андрей Иванович считает, что для реализации научного потенциала города Санкт-Петербургскому отделению РАН необходимо выстроить работу и с региональным правительством, и с Союзом промышленников и предпринимателей, и с федеральными органами власти. Отделение должно стать ключевым звеном как в экспертизе, так и в координации деятельности институтов — академических и отраслевых — для выполнения стратегических проектов.

«Задача обеспечения технологического суверенитета может быть решена только при эффективной конвертации научных знаний в собственные технологии и разработки, — продолжил Андрей Рудской. — На уровне государства нам нужна реиндустриализация. С учётом бюджетных ограничений и роста масштабов задач необходима приоритезация перечня критических технологий и консолидация бюджета на науку в ведущих центрах, способных решать реальные задачи, необходимые экономике. В результате экспертной оценки следует определить ведущие научные центры по тематикам запросов, и для них, вместе с промышленным сектором, должно быть сформировано чёткое государственное задание».

Андрей Иванович рассказал, что за девять месяцев 2023 года, по данным Минпромторга РФ, рост промышленности составил рекордные 7,1 процента. Выявлены наиболее значимые секторы экономики, и в них в 2024 году намечен запуск важнейших проектов технологического суверенитета — мегапроектов. Например, в первом квартале — это микроэлектроника, развитие беспилотных авиационных систем, судостроение, станкостроение, производство сжиженного природного газа. Второй квартал — медицина, лекарственные препараты и т. д.

Мегапроекты прорабатывают федеральные органы. А у нас задача — подготовка квалифицированных кадров и качественная экспертиза поступающих материалов , — подытожил Андрей Рудской.

Завершая выступление, Андрей Иванович предложил, с учётом произошедших за три года изменений, актуализировать и доработать принятую в 2020 году концепцию научно-технологического развития Санкт-Петербурга.

С этим был солидарен ректор Университета ИТМО, член-корр. РАН, заместитель председателя СПб ОРАН Владимир Васильев, который добавил, что надо сосредоточиться на сквозных и критических технологиях.

Согласившись с необходимостью актуализировать концепцию научно-технологического развития города, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин назвал параметры, с учётом которых следует это сделать. Очевидно, что нам придётся искать тематическую фокусировку на пересечении двух направлений действия. Одно — это решение производственных, продуктовых задач, оформленных на уровне страны в мегапроекты, которые создаются под самые важные задачи сегодняшнего дня. Отсюда резко растёт роль корпоративных структур в определении повестки для научно-исследовательских организаций. Второе — это технологии как способ решения производственных задач. Поэтому огромное значение имеет создание в Петербурге отделения РАН .

Владимир Николаевич подробнее остановился на вопросе консолидации и распределения ресурсов государственных научных фондов и корпораций: Сегодняшнее заседание — это пример того, что такая работа должны вестись постоянно . Третьим параметром он назвал стратегические инициативы.

Также в прениях по повестке дня выступили академик РАН Владимир Окрепилов, член-корреспондент РАН Михаил Сильников, научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин, федеральный инспектор по Санкт-Петербургу аппарата полномочного представителя Президента России в Северо-Западном федеральном округе Татьяна Кубракова.

В завершение встречи председатель Санкт-Петербургского отделения РАН Андрей Рудской и президент Совета промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий Турчак подписали соглашение о взаимодействии. Документ был подписан в присутствии федерального инспектора по Санкт-Петербургу аппарата полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Татьяны Кубраковой, вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Княгинина, председателя постоянной комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ирины Ивановой и генерального директора исполнительной дирекции, первого вице-президента Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Михаила Лобина.

