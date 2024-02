Владимир Ильичев: по итогам 2023 года доля дружественных стран во внешней торговле России составляет более 75%

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

? 2023 году Россия совершила прорыв в расширении сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии – как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Об этом заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичев сообщил в ходе заседания Комиссии по внешнеэкономической деятельности Общественного совета при Минэкономразвития России, посвященного подведению итогов работы за 2023 год.

«В январе-ноябре 2023 года зафиксировано увеличение товарооборота со странами АСЕАН. Данные показатели уже превысили цифры за весь 2022 год, – подчеркнул замминистра. – С отдельными странами АСЕАН отмечен рекордный рост товарооборота. В январе-ноябре 2023 года торговля с Мьянмой увеличилась на 167%, с Сингапуром – на 112%. Положительную динамику в торговле отмечаем и с такими странами, как Лаос – увеличение на 17%, Камбоджа – на 15%, Вьетнам – на 8%».

Столь высоких результатов в 2023 году, по его словам, во многом удалось достичь благодаря снятию барьеров для экспорта российской пшеницы во Вьетнам, Мьянму и Индонезию, а также за счет устранения барьеров для экспорта удобрений во Вьетнам.

Владимир Ильичев в целом отметил продолжающийся тренд переориентации внешнеэкономической деятельности России на сотрудничество с дружественными странами. В рамках СНГ страны-участники подписали Соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций. Соглашение призвано не только способствовать наращиванию инвестиционного сотрудничества и взаимной торговли услугами, но и стимулировать развитие товарной торговли между странами.

В прошлом году также подписали Соглашение о свободной торговле с Ираном. Оно позволит переориентировать наши товаропотоки. Тарифные преференции, зафиксированные в соглашение, охватывают более 95% российских поставок в Иран. Соглашение содержит и системные обязательства сторон, которые создают предсказуемую регуляторную среду для российских поставщиков в Иране. Иран не является членом ВТО, но, по условиям соглашения, будет следовать базовым правилам этой организации.

В рамках работы министерства по формированию новых и модернизации действующих соглашений по защите инвестиций с Индией, Саудовской Аравией, Конго и КНР, а также в рамках переговоров по соглашениям о создании зон свободной торговли с Индонезией, ОАЭ и Египтом. Реагируя на рост интереса деловых кругов к рынкам этих стран, были подготовлены и проведены Российско-Китайский бизнес-форум (май); Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: KazanForum 2023» (май); 2-й Саммит Россия – Африка и Экономический и гуманитарный форум (июль) и др.

«По итогам 2023 года доля дружественных стран во внешней торговле России составляет более 75%. Перспективными партнерами в этом направлении являются Китай, Индия, страны ЕАЭС и СНГ, некоторые страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки. Отдельно хотел бы отметить досрочное достижение цели по наращиванию двусторонней Российско-Китайской торговли товарами и услугами до 200 млрд долл. США к 2024 году», – привёл данные замминистра.

Одним из наиболее важных достижений ушедшего года Владимир Ильичев назвал присоединение России к Рамочному соглашению ООН по упрощению процедур безбумажной торговли с партнерами по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Работа по дальнейшей имплементации соглашения позволит России участвовать в формировании правил игры в сфере электронной торговли в регионе, сблизить правовые и технические подходы к обмену электронными документами и торговыми данными с дружественными странами, а также решить вопрос по взаимному признанию этих документов на трансграничном пространстве.

Замминистра отметил работу по продвижению интересов России на мировом рынке в условиях глобального политического давления. Так, по линии сотрудничества с АТЭС, несмотря на давление с американской стороны, в итоговых документах отражены позиции России по вопросам поддержки многосторонней торговой системы, упрощения процедур торговли, а также укрепления цепочек добавленной стоимости.

В числе ключевых успехов в рамках инновационного сотрудничества со странами ШОС, БРИКС и G20 Минэкономразвития России удалось сформировать и масштабировать механизм привлечения инвестиций в российские стартапы. Министерство проводит обширную работу по информированию и мотивации представителей российских стартапов пользоваться преимуществами специализированных многосторонних программ по поддержке технологических предпринимателей.

«В рамках нашей работы мы продолжаем оказывать комплексную поддержку малым технологическим компаниям из России по выходу на международные рынки, – подчеркнул замминистра. – Более 20 российских компаний приняли участие в инициативах стран «Большой двадцатки», БРИКС и ШОС с привлечением инвесторов, потенциальных партнеров и представителей зарубежных институтов развития».

Владимир Ильичев особо отметил работу министерства по отстаиванию российских интересов в рамках климатической повестки на площадках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, «Группы двадцати», АТЭС, ШОС и в других международных объединениях.

«С 1 января 2024 года Россия приняла председательский пост в БРИКС на ближайший год. Специалисты Минэкономразвития России подготовили концепцию Контактной группы БРИКС по климату и устойчивому развитию, сделав основную ставку на то, что создание данного механизма будет способствовать решению коллективных задач в борьбе с изменением климата, – сказал он. – Мы продолжаем выстраивать с приоритетными партнерами взаимовыгодный двусторонний диалог по вопросам климата. В настоящий момент работаем над нормативно-правовой базой для запуска практического сотрудничества с семью зарубежными странами».

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI