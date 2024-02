Большая математическая мастерская – 2024 объявляет о приеме проектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Математический центр в Академгородке принимает на рассмотрение проекты для реализации на Большой математической мастерской 2024 года (БММ 2024). БММ — это мероприятие, где команды студентов, школьников и преподавателей работают над реализацией различных проектов. Каждый проект основан на открытой задаче с математической составляющей. Участники Мастерской работают вместе с кураторами и экспертами, которые прикреплены к каждой проектной группе.

Мастерская состоит из трех частей: интенсивная очная работа в течение недели, затем более свободная деятельность в «межмодуле» и, наконец, еще одна неделя интенсивной очной работы. В 2024 году первый модуль Мастерской будет проходить с 8 по 13 июля, а второй — с 18 по 23 июля.

Работа на Большой математической мастерской будет проводиться очно на нескольких площадках: в Новосибирске на базе Новосибирского государственного университета, в Томске на базе Томского государственного университета, в Майкопе на базе Адыгейского государственного университета и в Омске на базе Омского филиала Института математики им. С. Л. Соболева.

Сейчас открыта возможность представить проект для реализации на Мастерской 2024 года. Проект представляет собой математическую или связанную с математикой задачу, которую заказчик формулирует. Заказчиком может быть ученым, а задача может быть связана с открытым научным вопросом, связанным с его исследованием. Также заказчиком может быть представитель любой отрасли, что означает, что задача, скорее всего, будет связана с его собственным производственным процессом. Возможные заказчики не ограничиваются учеными и предпринимателями, они могут быть фермерами, архитекторами, студентами, депутатами и так далее. Наиболее важным является то, чтобы задача была открытой, то есть еще не была решена никем.

Заказчик получает команду студентов, которая работает над решением задачи или значительно продвигается в ее решении и предоставляет результаты. Конечно, заказчику может потребоваться время и экспертные знания, но в результате он может получить фундаментальные результаты, разработку или программное обеспечение, а также установить связи с студентами и учеными, которые могут быть полезными в будущем.

Год за годом мы видим на практике, что Большая математическая мастерская представляет собой интересное, увлекательное и перспективное мероприятие. Студенты учатся работать в команде, находить способы решения новых задач и формулировать результаты. Кроме того, они устанавливают контакты с потенциальными научными руководителями и работодателями, а также создают базу, которая может послужить основой для грантов, заказных исследований и разработок, контрактов или запуска собственного стартапа.

Если вы хотите подать свой проект, вам следует зарегистрироваться на сайте Большой математической мастерской и заполнить форму для подачи проекта, которая доступна по ссылке https://bmm.mca.nsu.ru/. Проекты принимаются до 1 апреля 2024 года.

Если у вас есть проект, но вы не можете сформулировать его на математическом языке, напишите его как можете, и мы окажем вам помощь. За консультацией по любым вопросам о Большой математической мастерской пишите на почту МЦА mca@nsu.ru.

Проекты появятся на сайте Мастерской к середине мая. Тогда же откроется возможность для студентов выбрать проект и подать заявку на участие в БММ-2024.

Телеграм-канал БММ: https://t.me/+MetN9nDE7WM4Y2Vk/

Чат участников БММ: https://t.me/+jwVuk_743uA4OWUy/

Сообщество БММ Вконтакте: https://vk.com/bmm_akadem

