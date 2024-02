Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Школа дизайна НИУ ВШЭ — место встречи самых талантливых студентов Москвы и России, которые видят свою карьеру в фэшн-индустрии. Они учатся под руководством кураторов — действующих дизайнеров и профессионалов индустрии, которые погружают студентов в актуальный контекст. Глубокая теоретическая и практическая подготовка позволяет студентам выбрать любую профессию в мире моды, не ограничиваясь только дизайном одежды, а студенческое портфолио и участие в профильных конкурсах и неделях моды помогает заявить о себе в профессиональной среде ещё будучи студентами.

В рамках направления открыты профили бакалавриата, магистратуры и программы дополнительного образования.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI