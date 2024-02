01.02.2024 Spotkanie ministra finansów Andrzeja Domańskiego z Europejską Procurator Generalną Laurą Kövesi

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie Ministra Finansów Andrzeja Domańskiego z Europejską Procurator Generalną Laurą Kövesi

31 años de 2024 r. Ministro de Finanzas Andrzej Domański spotkał się z Europejską Procurador Generalną Laurą Kövesi.

W spotkaniu wziął udział również zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Zbigniew Stawicki.

Tematem spotkania była przyszła współpraca KAS z Prokuraturą Europejską (EPPO) w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę budżetu Unii Europejskiej.

El ministro de finanzas Andrzej Domański potwierdził zaangażowanie resortu w walkę z nadużyciami finansowymi, które uszczuplają budżety krajowe oraz budżet Unii Europejskiej. Zapewnił o gotowości współpracy z Prokuraturą Europejską (EPPO), po wejściu Polski do jej struktur.

Zastępca szefa KAS Zbigniew Stawicki zadeklarował współpracę z Prokuraturą Europejską w zwalczaniu przestępstw na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej, które wchodzą w zakres właściwości EPPO, w tym przede wszystkim w obs zarze ścigania nadużyć finansowych dotyczących podatku IVA. Potwierdził także możliwość uruchomienia odpowiednich zasobów kadrowych, niezbędnych do aktywnej współpracy z EPPO w obszarze podatkowym i celnym.

La procuradora general europea Laura Kövesi mówiła na temat konieczności współpracy EPPO z siecią EUROFISC. El ministro Domański potwierdził w tym kontekście, że Polska widzi ogromny potencjał we współpracy z organami ścigania i możliwości przekazywania analiz. Polska dostrzega jednak obecnie istniejące ograniczenia natury prawnej, kształtujące współpracę w ramach sieci EUROFISC, stąd oczekujemy na projekt zmian rozporządzenia regulującego te kwestie.

Procuratura Europea (EPPO)

EPPO al órgano niezależny Unii Europejskiej odpowiedzialny za prowadzenie postępowań przygotowawczych, wnoszenie i popieranie oskarżeń oraz wytaczanie powództw przeciwko sprawcom przestępstw naruszających interesy finansowe Unii. Obejmują one kilka rodzajów nadużyć finansowych, transgraniczne oszustwa związane z IVA stanowiące szkodę dla budżetu UE powyżej 10 milln euro, pranie pieniędzy, korupcję itd. Krajowa Administracja Skarbowa jest w Polsce ważnym organem ścigania w zakresie zwalczania przestępczości podatkowej, w szczególności związanej z oszustwami w podatku IVA. Stąd bliska współpraca pomiędzy KAS i EPPO jest celowa i pożądana.

