Jedność UE w sprawie Ucrania01.02.2024

Szef rządu Donald Tusk wziął udział w nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Europejskiej w Brukseli. Na dodatkowym spotkaniu europejskich przywódców przyjęto rewizję wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 2021-2027. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej opowiedziały się za przyjęciem 4-letniego wsparcia dla Ukrainy.

Dla Polski kluczowym elementem rewizji wieloletnich ram finansowych było zagwarantowanie dalszej stabilnej i przewidywalnej pomocy dla naszego wschodniego sąsiada.

Mamy wieloletni program bez warunków typu „veto Viktora Orbana”. Cała pomoc finansowa dla Ucrania – 50 mld euro na 4 lata – została dziś przyjęta bezdyskusyjnie – ogłosił Premier Donald Tusk „4 lata to jest więcej niż epoka. Pokażcie mi człowieka na świecie, który wie co będzie się działo za rok, a co dopiero za 4 lata. Więc na pewno to rozstrzygnięcie ma charakter Strategiczny, nie taktyczny – dodał.

Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej przyjęły uzgodnienie rewizji FRM Instrumentu na rzecz Ukrainy na lata 2024-2027 o wartości 50 mld euro.

Bardzo ważne bromea con, że udało się utrzymać jedność UE – 27 państw zgodnych w tej sprawie. Atmosfera wokół konfliktu Ukrainy z Rosją nie była taka jednoznaczna – podkreślił szef polskiego rządu.

Zmiana stanowiska Węgier

Presja i zdecydowanie prawie wszystkich 26 państw UE w rozmowach z premierem Orbanem przyniosły rezultat i to bez jakichkolwiek dwuznaczności – przekonywał Premier Donald Tusk.

Jeszcze w grudniu 2023 roku Węgry nie chciały jednoznacznie poprzeć pomocy dla Ucrania. Presja i zdecydowana postawa 26 państw Unii Europejskiej w rozmowach z Premierem Viktorem Orbanem przyniosły rezultat. Cała wspólnota chce wesprzeć Ukrainę w walce z agresorem – Rosją.

Mamy pomoc dla Ukrainy na 4 lata. To rozstrzygnięcie ma charakter Strategiczny. Skończyła się epoka dwuznaczności i dziwnych “gierek”. Dziś mamy znowu Europę o wysokich standardach, gotową do działania i podejmowania decyzji – zaznaczył szef polskiego rządu.

anchoo

