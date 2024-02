Юрий Цветков: «В экономической системе всегда найдутся вызовы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Юрий Цветков

В преддверии Дня российской науки знакомим вас с молодыми учёными нашего вуза, которые работают над актуальными проектами, воплощают в жизнь свои научные идеи, развивают образовательный и научный потенциал страны.

Юрий Цветков, старший преподаватель кафедры экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ, около семи лет изучает развитие организационно-экономических механизмов закупок строительных работ для обеспечения государственных нужд. Он участвовал в двух конкурсах студенческих грантов (2018, 2019 г.) и в одном конкурсе грантов для преподавателей (2023 г.), организованных в СПбГАСУ; стал четырёхкратным победителем конкурсов грантов Правительства Санкт-Петербурга (2020, 2021, 2022, 2023 г.); в декабре 2023 г. защитил диссертацию на соискание степени кандидата экономических наук на тему «Развитие системы отношений участников государственного строительного заказа».

На выпускном курсе бакалавриата Вадим Кощеев, заместитель декана по научной работе, профессор кафедры экономики строительства и ЖКХ, научный руководитель Юрия Цветкова, предложил поучаствовать в конкурсе на выполнение дипломных проектов по заданию Правительства Санкт-Петербурга. Одна из тем, заявленная органами исполнительной власти нашего города, была связана с совершенствованием системы государственных закупок строительных работ. Юрий Цветков стал автором выпускной квалификационной работы в рамках данного конкурса.

«Граждане нашей страны каждый день пользуются социальными объектами – больницами, школами, дорогами и т. д. Эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на строительство социально-значимых объектов, необходимо повышать. Требуется организовать процесс закупок строительных работ таким образом, чтобы обеспечить высокий уровень качества, исключить возможность невыполнения государственных контрактов, минимизировать вероятность повышения изначально заявленных цен на строительство.

Вопросы взаимодействия субъектов инвестиционно-строительного процесса, в том числе в государственном секторе, всегда были в центре внимания учёных кафедры экономики строительства и ЖКХ. Во многом источником вдохновения и методологической базой исследования стали труды таких учёных нашей кафедры, как Юрий Павлович Панибратов, Вероника Викторовна Асаул, Валерий Иванович Фролов, Евгения Григорьевна Гужва.

На каждом этапе проведения исследований активную поддержку оказывает Вадим Аркадьевич Кощеев. Он обладает большим исследовательским и практическим опытом в области государственных закупок. В творческой обстановке определённые проблемы, затрагиваемые в научных работах, мы всегда обсуждаем с сотрудниками кафедры, за компетентным рецензированием и рекомендациями в любой момент можно обратиться к Тимуру Хасановичу Аблязову и Алексею Осиповичу Березину, за что я им очень благодарен», – рассказывает Юрий Цветков.

В ходе исследования молодой учёный проанализировал более четырёх тысяч подписанных государственных контрактов в строительстве, применил методы машинного обучения для прогнозирования вероятности успешного выполнения контрактов при определённых значениях таких показателей, как уровень снижения цены и количество подрядчиков, участвующих в торгах. Математически обосновал предложения по развитию контрактной системы на всех её стадиях, а именно при планировании закупок, организации торгов, мониторинге, аудите и контроле. Результаты исследования ещё раз подчеркнули необходимость создания особых условий для закупки строительных работ в отечественной контрактной системе.

«Экономическая система очень динамична и изменчива, в ней всегда найдутся вызовы, связанные с особенностями взаимодействия государства и коммерческих организаций, особенно в такой стратегически важной сфере, как строительство. Всё ещё остаются актуальными вопросы ценообразования государственных контрактов, системы саморегулирования субъектов строительства и т. д. Постараюсь и дальше продолжать заниматься исследованиями по избранной теме», – делится преподаватель.

