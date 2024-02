Честно о выборах: Политех и Калининский район разработали просветительскую настольную игру

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студенты магистратуры Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ — резиденты Лаборатории публичного управления (ЛПУ) совместно с Молодёжным советом Калининского района Санкт-Петербурга и Территориальной избирательной комиссией № 38 создали настольную игру «Выборы: Кандидат» .

Команда проекта выиграла грант на создание игры в конкурсе молодёжного форума «Выше Крыши», организованного в августе 2023 года Федеральным агентством «Росмолодёжь». В состав команды вошли: координатор ЛПУ, студентка 1 курса магистратуры направления «Государственное и муниципальное управление» Варвара Бучерова (руководитель проекта), представитель главы администрации Калининского района по делам молодёжи, председатель молодёжного совета Калининского района Никита Голубов, дизайнер ЛПУ, студентка 1 курса магистратуры направления «Государственное и муниципальное управление» Камила Назметдинова, резидент ЛПУ, студент магистратуры 1 курса направления «Государственное и муниципальное управление» Илья Смердов.

Проект «Выборы: Кандидат» — инновационная просветительская настольная игра, разработанная для повышения политической грамотности и гражданской ответственности молодёжи. Ориентированная на возрастную группу 14–35 лет, игра позволяет участникам погрузиться в процесс выборов и понять все его особенности.

Команда проекта провела несколько игровых сессий в колледжах и школах Санкт-Петербурга. В рамках гранта отпечатано 100 экземпляров игры, часть из которых уже передана в школы и организации среднего профессионального образования, а также в территориальные избирательные комиссии и Горизбирком.

12 января на телеканале НТВ вышел репортаж , где студенты СПбПУ — участники команды проекта продемонстрировали игру. Экспертами выступили депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга от фракции КПРФ Алексей Зинчук и член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Заместитель председателя территориальной избирательной комиссии № 38, выпускник Политехнического университета Евгений Иванов координировал участников проекта и консультировал по политическим вопросам. По реакции и вовлечённости детей видно, что игра получилась успешной и интересной. Со стороны территориальной избирательной комиссии мы продолжим поддерживать проект , — отметил он.

Команда проекта рада вниманию СМИ к игре, ведь это показывает, что наш проект социально значимый и востребован среди молодёжи и общества , — поделилась Варвара Бочарова.

Представитель главы администрации Калининского района по делам молодёжи Никита Голубов прокомментировал: При создании игры мы смотрели на то, что происходило в информационном поле, о чём говорили СМИ, и пытались сделать игру максимально репрезентативной, чтобы люди понимали, что происходит вокруг выборов .

В Политехе комплексно подходят к процессу подготовки к выборам. В частности, особое внимание вопросам избирательного процесса уделяет студенческое объединение «Лаборатория публичного управления» при активной поддержке кураторов — руководителя дирекции ИПМЭиТ Максима Иванова и заместителя руководителя дирекции ИПМЭиТ Тамары Селентьевой. Это объединение стало победителем всероссийского конкурса-мониторинга лучших практик реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности вузов, организованного Министерством науки и высшего образования РФ в прошлом году.

В ноябре 2023 года усилиями ЛПУ в Политехническом университете был организован трек «Избирательное право». К участию в нём пригласили председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 7-го созыва Павла Иткина. На встрече с участниками трека обсуждались особенно важные в современном контексте вопросы избирательного права в Санкт-Петербурге и, в целом, Российской Федерации. При поддержке Территориальной избирательной комиссии Калининского района для студентов была организована экскурсия в Музей политической истории России. Также команды студентов, выступив в роли участников избирательного процесса, представили свои предложения по решению актуальных общественных проблем.

