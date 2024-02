Финансовые новости: Объем наличных денег превысил 18 трлн рублей: итоги 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Повышенный спрос на наличные наблюдался с января по сентябрь 2023 года. Однако уже в сентябре начался их возврат в банковскую систему, что связано с повышением привлекательности банковских вкладов для населения из-за роста ставок. Кроме того, был зафиксирован всплеск спроса на наличные в декабре, перед новогодними праздниками.

В общем объеме наличных выросли доли пятирублевых и десятирублевых банкнот — до 3 и 7% соответственно, поскольку Банк России возобновил их печать.

Фото на превью: Pavel Dyachenko / Shutterstock / Fotodom

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI