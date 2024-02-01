Финансовые новости: Здесь венчался Пушкин (01.02.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 1 февраля 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Храм Вознесения Господня „Большое Вознесение“ у Никитских ворот, г. Москва» серии «Памятники архитектуры России» (каталожный № 5111-0496).

Это один из самых известных храмов в Москве. Именно в нем в 1831 году венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «3 РУБЛЯ», дата: «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение храма Вознесения Господня «Большое Вознесение» на фоне выполненной в технике лазерного матирования сцены венчания А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой; слева — миниатюрная фигура ангела, выполненная в рельефе; имеются рельефные надписи: вверху по окружности — «ХРАМ ВОЗНЕСЕНИЯ ГОСПОДНЯ „БОЛЬШОЕ ВОЗНЕСЕНИЕ“ У НИКИТСКИХ ВОРОТ», внизу — «МОСКВА».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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