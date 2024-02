Учёный совет подвёл итоги года и заглянул в подземелья

Source: MIL-OSI Russian Language News

30 января в Государственном университете управления состоялось первое в новом календарном году заседание Учёного совета.

Ректор ГУУ Владимир Строев поприветствовал всех и первым делом вручил отличившимся сотрудникам ведомственные награды Министерства науки и высшего образования Российской Федерации:

Нагрудный знак «Ветеран» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – профессор кафедры государственного управления и политических технологий Института государственного управления и права Волох Владимир Александрович;

Нагрудный знак «Ветеран» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – заведующий кафедрой государственного управления и политических технологий Института государственного управления и права Омельченко Николай Алексеевич;

Нагрудный знак «Ветеран» Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – доцент кафедры информационных систем Института информационных систем Данилина Ольга Михайловна;

Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технологического развития» — профессор кафедры информационных систем Института информационных систем Годин Владимир Викторович;

Почетное звание «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации» — проректор, старший преподаватель кафедры управления проектом Института отраслевого менеджмента Павловский Павел Владимирович;

Нагрудный знак «Молодой ученый» — старший преподаватель кафедры математических методов в экономике и управлении Института информационных систем Денисова Анна Игоревна;

Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – доцент кафедры управления персоналом Института управления персоналом, социальных и бизнес-коммуникаций, заместитель директора Департамента академической политики и реализации образовательных программ Журавлева Ольга Вячеславовна;

Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – заведующий кафедрой рекламы и связей с общественностью Института маркетинга Старостин Василий Сергеевич;

Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – начальник Отдела кадров Мурашова Анна Владимировна;

Почетная грамота Министерства науки и высшего образования Российской Федерации – доцент кафедры государственного управления и политических технологий Института государственного управления и права Казбан Елена Петровна.

Директор Института государственного управления и права Фёдор Мышко доложил о результатах выполнения плановых работ ИГУИП за 2023 год. Среди наиболее ярких показателей можно выделить 120% рост набора на очную форму аспирантуры, 255% рост приёма на первый курс бакалавриата на программу «Право и управление», 143% превышение плановых показателей поступления средств от оказания услуг ДПО. По научно-исследовательской работе план выполнен по всем основным пунктам с небольшим превышением. В целом минувший год для ИГУИП можно признать весьма удачным.

Директор Института маркетинга Геннадий Азоев сделал аналогичный доклад о плановой деятельности ИМ. Среди наиболее ярких показателей: 250% рост договорного приёма на программу «Продвижение нового бизнеса» в бакалавриате, 340% рост договорного приёма на программу «Цифровой маркетинг» в магистратуре, 68% рост доходов от ДПО. Научная деятельность улучшила большинство показателей, по отдельным пунктам более чем вдвое. Институт выпускает лучшее учебное издание в России в области маркетинга – учебник «Маркетинг: освоение профессии». В минувшем году институт занял первое место в рейтинге HeadHunter по уровню зарплаты выпускников. По завершении доклада Геннадий Азоев сообщил, что его пригласили возглавить маркетинговый консорциум ГУУ, РУДН и РГЭУ.

Советник при ректорате Сергей Чуев сделал доклад на тему достижения необходимых показателей по возрастному составу преподавателей ГУУ. На 2024 год профессорско-преподавательский состав должен на 24% состоять из сотрудников до 39 лет. На данный момент для обеспечения этого есть внутренний административный резерв в 62 ставки. Как выразился Сергей Владимирович, молодые преподаватели, к сожалению, стареют, поэтому в ближайшее время для выхода на целевые показатели нужно будет сделать более значительные шаги, чем перевод совмещающих преподавателей на полную ставку. Ректор призвал решать вопрос по-человечески и попросил Учёный совет обдумать варианты действий.

О результатах работы Центра социологических исследований «14-35» в 2023 году сообщила его директор Наталья Пушкарёва. Она напомнила, что Центр был учреждён всего год назад при поддержке Учёного совета, но уже работает на постоянной основе с заказами Комитета Госдумы по молодёжной политике, Департамента молодёжной политики Минобра, Росмолодёжи и другими. Наталья Николаевна предложила собравшимся активней использовать результаты работы Центра в своих научных работах. Проректор Павел Павловский добавил, что Центром «14-35» недавно было проведено первое в истории социологическое исследование КВН, а кроме того именно нашему Центру доверили сопровождать Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи.

Проректор Виталий Лапшенков предложил спуститься в подземелья университета, предварив таким образом доклад об эксплуатации и содержании зданий и территорий кампуса. В минувшем году были заменены радиаторы в Учебном корпусе и Общежитии № 2, насосы в Общежитии № 6, во всех общежитиях установлены новые пожарные сигнальные системы и противопожарные двери. По всему университету 700 старых светильников заменены на светодиодные. Проведено множество других работ, включая ремонт подвальных помещений, замену труб, ремонт жилых помещений в общежитиях. По содержанию территории вокруг кампуса в 2023 году жалоб от местных жителей не поступало. Владимир Строев добавил, что некоторые подвальные помещения и коммуникации не ремонтировались с момента постройки, поэтому ведущиеся работы крайне важны и они будут продолжаться.

Советник при ректорате Сергей Вагин внёс предложение о создании Высшей школы бизнеса и технологий ГУУ (ВШБиТ ГУУ), которая включит в себя профильные подразделения университета, такие как кафедра управления развития бизнеса и Центр эффективных коммуникаций, для повышения эффективности бизнес-образования в университете. Предложение было принято единогласно.

По предложению проректора Артёма Терпугова в соответствующие приказы были внесены изменения, касающиеся удлинённого оплачиваемого отпуска и компенсации за использование дистанционными сотрудниками собственного оборудования.

По предложению проректора Марии Карелиной было принято решение создать в структуре ГУУ Передовую инженерную школу «РосГеоТех».

По предложению советника при ректорате Николая Михайлова было утверждено Положение о порядке применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ в ГУУ. Формирование портфеля цифровых аналогов образовательных программ было поручено проректору Дмитрию Брюханову.

По предложению директора Института отраслевого менеджмента Галины Серебряковой было принято решение создать в ИОМ кафедру «Управление в природопользовании».

По предложению заведующий кафедрой бухгалтерского учета, аудита и налогообложения Института экономики и финансов Марины Карп были открыты программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре: «Бухгалтерский учет, аудит и экономическая безопасность», «Региональная экономика, экономическая безопасность».

По предложению заместителя директора Института экономики и финансов Андрея Сычева были утверждены Положения о конкурсах и турнирах для школьников и студентов. Для школьников: Конкурс проектов «Моя траектория успеха», Олимпиада по экономической культуре «UniverSUM». Для студентов: Турнир по экономической культуре «SKILLS TRENDS».

По предложению директора Департамента академической политики и реализации образовательных программ Евгения Краснова четырём учебным издания были присвоены рекомендательные грифы Учёного совета ГУУ.

