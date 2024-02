С 1 февраля разработчики нормативных актов обязаны рассчитывать расходы бизнеса

Source: MIL-OSI Russian Language News

? 1 февраля 2024 года органы исполнительной власти – разработчики нормативно-правовых актов (НПА) должны в обязательном порядке рассчитывать и обосновывать издержки, которые может понести бизнес после вступления НПА в силу. Новые правила оценки регулирующего воздействия (ОРВ) нормативных документов разработаны Минэкономразвития России по поручению заместителя Председателя Правительства – руководителя Аппарата Правительства РФ Дмитрия Григоренко и закреплены Постановлением Правительства № 853. Нововведения необходимы для исключения необоснованных затрат бизнеса, повышения прозрачности процедуры ОРВ и качества регуляторной политики в целом.

«До вступления новых правил ОРВ в силу разработчики не всегда прогнозировали издержки, которые могли возникнуть у предпринимателей при исполнении тех или иных требований нормативно-правовых актов. Это приводило к возникновению у бизнеса необоснованных расходов, что усиливало и без того серьезную финансовую нагрузку на отечественные компании. Теперь разработчики будут обязаны в первую очередь просчитать все возможные затраты бизнеса, подтвердить свои прогнозы либо обосновать отсутствие издержек и присвоить нормативному документу одну из трех степеней регулирующего воздействия, чтобы наше ведомство могло изучить документ и дать ему свою оценку», – отметил врио директора департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России Андрей Стариков.

Все нормативные акты, поступающие в Минэкономразвития для ОРВ, с 1 февраля 2024 года впервые будут поделены на три группы – в зависимости от потенциальных издержек, которые могут возникнуть у предпринимателей при исполнении обязательных требований нормативных актов. Так, низкая степень регулирующего воздействия присваивается НПА, на исполнение требований которого бизнес может потратить до 300 млн рублей за 6 лет (6 лет – срок действия НПА, содержащих обязательные требования, по истечении этого периода оценивается применение НПА и достижение целей НПА), средняя степень регулирующего воздействия – это затраты бизнеса в размере до 3 млрд за этот же период, все что выше – НПА с высокой степенью регулирующего воздействия. На такие документы эксперты Минэкономразвития будут обращать больше внимания при проведении экспертизы. В случае некорректных финансовых расчетов, их недостаточных обоснований нормативный акт возвращается разработчику на доработку.

Подсчет затрат будет вестись по обновленной Методике расчета стандартных издержек. В нее включены как альтернативные методы расчета издержек с использованием справочников стандартных величин помимо формул, так и новые издержки. В частности, издержки простоя и альтернативные издержки. Методика разработана Минэкономразвития России и находится на согласовании в Минюсте России.

В 2023 году объем выявленных потенциальных издержек бизнеса в рамках процедуры ОРВ превысил 1,5 трлн рублей.

