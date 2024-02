Студент СПбГАСУ стал одним из победителей всероссийского конкурса «Моя въездная группа»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Егор Мишуров, студент первого курса строительного факультета, стал победителем в номинации «Въездная группа моего города и приграничной территории» в возрастной категории 14–17 лет. На конкурсе он представил проект въездного знака в городе Черняховске Калининградской области. Работа, сделанная по эскизам студента, установлена сразу на четырёх въездах в город.

«Тематика конкурса идеально подходила под мой уже реализованный проект. Ещё до этого конкурса проходил внутригородской конкурс в Черняховске. Для него я как раз разработал въездной знак. По итогам голосования среди жителей города мой проект стал победителем. После чего администрация города перешла к реализации въездного знака на основе моего эскиза. Проект прошёл согласование, и знак действительно был установлен на всех четырёх въездах в город», – рассказал Егор.

Егор Мишуров поделился, как создавал свой проект. В начале работы он изучал Черняховск, чтобы понять его особенности и найти основные городские образы. Разработал смысловую схему, которая легла в основу будущего проекта. Учёл уникальность города – сочетание истории, архитектуры и природы. Продумал форму и подбор материалов. Финальная работа объединила узнаваемые контуры лютеранской церкви (утрачена), замка Инстербург, водонапорной башни и башни Бисмарка, православного собора Архангела Михаила и культового Горбатого моста.

Работа, отмеченная на конкурсе

Конкурс проводился в два этапа. С ноября по декабрь состоялся заочный этап, на котором рассматривались описания проектов, материал по работе и презентации. Тех, кто прошёл его успешно, приглашали в Москву для защиты уже на очный этап. В финал вышли 156 претендентов в 11 номинациях. Участники защищали свои работы с 21 по 23 января.

Конкурс «Моя въездная группа» прошёл в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» для создания проектных работ в области архитектуры, дизайна, строительства и туризма.

