«Роснефть» представит на выставке «Россия» ПО на базе искусственного интеллекта

2 февраля в павильоне «Роснефти» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ состоится презентация программного комплекса «РН-Нейросети». Уникальное ПО позволяет подобрать оптимальные варианты разработки каждого участка месторождения, увеличив тем самым нефтедобычу и снизив операционные затраты.

При классическом подходе для выбора оптимального варианта разработки месторождения требуется провести тысячи, а иногда десятки тысяч гидродинамических расчетов. «РН-Нейросети» позволяет кратно снизить их объем за счет предварительного самообучения.

Цифровизация во всех областях деятельности Компании – одна из ключевых задач стратегии «Роснефть-2030». Внедрение цифровых технологий повышает эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке.

Кроме того, Компания продолжает знакомить гостей павильона на ВДНХ с уникальным проектом Цифровое месторождение. На пятничной лекции слушатели узнают, какое наукоёмкое программное обеспечение лежит в основе цифровых двойников. ПО «Роснефти» позволяет проводить обучение нейросетей для максимального ускорения расчётов и получения результатов онлайн.

В рамках программы тематических Дней науки в пятницу специалисты одного из корпоративных научных институтов Компании расскажут о разработке линейки материалов и катализаторов защитного слоя для процессов нефтепереработки. За эту работу коллектив исследователей удостоен премии Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых.

Ежедневно в павильоне «Роснефти» демонстрируются видеоролики и документальные научные фильмы о деятельности Компании, проводятся тематические викторины с памятными призами, а также интерактивные игры.

Дни науки в павильоне «Роснефти» проходят с 30 января по 8 февраля. Об основных событиях в рамках тематических дней и времени их проведения вы сможете узнать на сайте ПАО «НК «Роснефть» и официальных страницах в социальных сетях. Расписание работы павильона Компании – по графику выставки.

Справка: Международная выставка-форум «Россия» проводится по указу Президента Российской Федерации Владимира Путина с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на территории ВДНХ. Экспозиция «Роснефти» размещена в павильоне, построенном по авторскому дизайн-проекту. Цифровое оборудование павильона, экспонаты, работающие в интерактивном режиме, рассказывают посетителям об истории нефтяной отрасли и Компании, ее перспективах, научных разработках и социальных проектах. В павильоне «Роснефти» работает кафе «Зерно», в котором все желающие могут выпить ароматный кофе, перекусить свежеиспеченной выпечкой или хот-догами, а также попробовать блюда из нового фирменного меню: блинчики с разными начинками, куриные крылышки и стрипсы, картофель фри, покеты и многое другое.

1 Февраля 2024 г.

