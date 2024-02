«Роснефть» на 5 % повысила технологическую эффективность ремонтов скважин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «РН-Сервис» повысила эффективность текущих и капитальных ремонтов скважин (ТКРС) на объектах «Роснефти» на 5 %. Продолжительность ремонта одной скважины снизилась в среднем на 5 часов 36 минут. Благодаря увеличению скорости проведения технических мероприятий выросла и базовая добыча нефти на месторождениях Компании.

Повышение операционной эффективности является одним из ключевых элементов стратегии «Роснефть-2030». В «РН-Сервис» внедрена комплексная программа усовершенствования технологического процесса ремонта скважин. В 2023 году была оптимизирована схема использования специализированного транспорта. Также на повышение эффективности повлияло обновление технологического оборудования и внедрение собственной системы учебно-производственных полигонов для бригад ТКРС.

В настоящее время специалисты «РН-Сервис» ведут подготовку к опытно-промышленным испытаниям по внедрению роботизированных технологий и применению искусственного интеллекта Проект по использованию роботизированного подъемного агрегата автоматизирует большую часть механического ручного труда в буровых бригадах, а цифровая система онлайн-контроля сбора оперативных данных позволит снизить влияние человеческого фактора в процессах оперативного управления производством.

В текущем году специалисты «РН-Сервис» планируют автоматизировать процесс ремонта скважин за счёт исключения ручного труда при проведении спуско-подъемных операций. Это решение значительно сокращает время и повышает промышленную безопасность.

Справка: «РН-Сервис», специализированное общество «Роснефти», является крупнейшим предприятием по текущему и капитальному ремонту скважин в России, имеющим производственные мощности в 12 регионах страны. Порядка 570 бригад ТКРС проводят весь спектр технологических операций, направленных на поддержание работоспособности скважинного фонда добывающих обществ.

