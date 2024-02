Политех и академия постдипломного педагогического образования подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

31 января состоялось подписание соглашения о партнерстве между Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого и Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского (СПб АППО) — ведущей организацией Санкт-Петербурга, осуществляющей обучение педагогических и руководящих работников системы образования по дополнительным профессиональным программам педагогической направленности. Подписи под документом поставили ректор СПбПУ Андрей Рудской и исполняющий обязанности ректора СПб АППО Андрей Богданцев.

Партнёрство откроет новый этап в направлении работы с образовательными учреждениями и позволит повысить уровень взаимодействия с педагогами и сотрудниками, которые отвечают за профориентационную деятельность в школах Санкт-Петербурга. Соглашение направлено на развитие отношений, реализацию совместных сетевых программ дополнительного профессионального образования, а также использование компетенций СПбПУ в области развития цифровой образовательной среды.

Соглашение с СПб АППО не простая формальность, а фиксация уже существующих и проработка новых перспективных проектов. Ключевая задача — не только подготовка педагогов школ по профильным предметам, их повышение квалификации для работы с новым оборудованием, но и развитие кадрового потенциала преподавателей высшей школы, в том числе педагогических вузов. Поэтому мы договорились о потенциальных сетевых программах, совместных методических решениях на региональном и федеральном уровне, а также о сотрудничестве в области педагогических наук , — отметил Андрей Рудской.

В рабочей встрече со стороны СПб АППО также участвовали Даниил Брезгунов, проректор по академическому взаимодействию, Юлия Глаголева, проректор по методической работе, Екатерина Калинина, проректор по развитию проектной деятельности, Симона Петрова, проректор по учебной работе. От Политеха были Дмитрий Тихонов, проректор по дополнительному и довузовскому образованию, Людмила Панкова, проректор по образовательной деятельности.

В рамках визита гости посетили историческую обзорную экскурсию по кампусу университета, изучили опыт Центра открытого образования в области создания и поддержки онлайн-курсов для учебного процесса, а также побывали в лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных». Там они познакомились с опытом реализации СПбПУ виртуальных лабораторий и цифровых симуляторов в образовательном процессе.

Вторая половина дня прошла за круглым столом, где участники в режиме открытого диалога обсудили перспективы сотрудничества.

Во время обсуждения директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов рассказал о взаимодействии университета со школьниками. Артем Андреевич отметил, что Центр привлекает талантливых ребят через проектную деятельность, организуя как собственные мероприятия, так и в партнёрстве с образовательными организациями. Он подчеркнул, что акцент делается на всестороннее развитие школьников. На первом этапе знакомства с вузом школьные классы в полном составе приглашают на экскурсию. В этом учебном году, начиная с сентября, на экскурсиях уже побывали более 5000 школьников из разных городов России. Кроме того, у музея Политеха есть собственные варианты программ для ребят разного возраста, начиная с 8 лет, по истории университета, физике, химии, развитию науки и техники.

У нас есть опыт взаимодействия со школами. Мы ведем закрытый телеграм-канал для учителей, где информируем сотрудников образовательных учреждений о проводимых мероприятиях. Выступаем в школах с профориентационными лекциями, рассказываем о возможностях университета и организуем проектную деятельность. Также четыре раза в год в Большой физической аудитории проводятся лектории по физике, на которых преподаватели и научные сотрудники демонстрируют опыты на заранее выбранную тему. Эти занятия интересны не только старшеклассникам, но и учителям физики , — прокомментировал руководитель Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций Николай Снегирев.

Директор Гуманитарного института Наталья Чичерина в своем выступлении отметила, что это один из самых больших институтов в Политехе. В его состав входит пять высших школ. Миссия института — объединить гуманитарное и техническое образование. В вузе готовят педагогические кадры по программам преподавания русского языка как иностранного. Это направление пользуется популярностью. Также Наталья Васильевна рассказала, что есть программы повышения квалификации учителей: Это модульные программы, которые организованы в формате конструктора. То есть слушатель может собрать индивидуальную программу переподготовки исходя из собственных знаний и целей .

За круглым столом выступила доцент кафедры физики Физико-механического института Наталья Леонова, ответственная за профориентационную работу со школьниками. Наталья Алексеевна рассказала о плотном сотрудничестве с региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект». Для школьников проводятся открытые лекции, мастер-классы по решению олимпиадных задач, образовательные сессии, практикумы, видеоконференции, подготовка к олимпиадным состязаниям и образовательные семинары для учителей физики.

Участники делегации активно участвовали в обсуждении и делились опытом по взаимодействию со школами и организации программ по повышению квалификации, а также переподготовки учителей.

В конце встречи исполняющий обязанности ректора СПб АППО Андрей Богданцев подвёл итог: Это соглашение — большой старт сотрудничества, прежде всего в вопросах подготовки учителей точных наук для системы образования Санкт-Петербурга. Мы готовы делиться практиками педагогики, андрагогики и методики преподавания различных дисциплин. Я думаю, что это будет взаимное обогащение совместных образовательных программ, в перспективе — реализация сетевых образовательных программ .

