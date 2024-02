Подведены итоги проектно-аналитической сессии по трансформации образа университета

Source: MIL-OSI Russian Language News

31 января состоялось итоговое пленарное заседание «Образ будущего ГУУ 2030 в модели «университет как целое», завершившее трёхдневную проектно-аналитическую сессию. В заседании приняли участие эксперты из ФГАНУ «Социоцентр», руководство университета и команда развития во главе с ректором Владимиром Строевым.

В течение трёх дней участники сессии работали в тематических группах по направлениям трансформации:

«Университет как целое. Амбиция» – образ будущего университета, ключевые стейкхолдеры и ценности, которые представляют друг для друга университеты и стейкхолдеры, амбиции университета и его миссия;

«Образование» – образ выпускника и абитуриента ГУУ, образовательный результат трансформации, требования к преподавателям, инфраструктуре и сквозным процессам университета;

«Исследования и экспертиза» – ценность исследований и научной экспертизы ГУУ, масштаб решаемых научных проблем, ожидаемые эффекты от научной деятельности и её влияние на реализацию миссии университета;

«Стратегические проекты» – вызовы, решаемые университетом путем реализации стратегических проектов, создаваемые в рамках стратегических проектов продукты, их вклад в образовательную, исследовательскую и экспертную деятельность ГУУ;

«Политика партнёрства» – роль партнёров в новом векторе развития ГУУ, взаимообмен университета и партнёров, необходимая партнёрская сеть для достижения целевой модели.

На итоговом заседании группы представили концепции развития университета по каждому направлению, в которых обозначили видение текущего состояния направлений и желаемый образ в будущем, имеющиеся дефициты и исходящие из них требования к трансформации. Выступления команд сопровождались активной дискуссией участников сессии. Подводя итоги работы, ректор Владимир Строев подчеркнул особенную значимость и ценность обсуждения вопросов трансформации ГУУ на всех уровнях с привлечением представителей различных направлений деятельности университета. Предложения и идеи, сформированные в ходе проектно-аналитической сессии, будут включены в стратегию развития университета.

По результатам стратсессии команде развития удалось провести анализ действующей программы развития, выявить основные ограничения и риски в её реализации. Группы определили и оценили конкурентные преимущества ГУУ, механизмы их сохранения и усиления, которые составят фундамент дальнейшей стратегии развития университета. Итогом работы стали сформированные и обоснованные предложения по актуализации политик университета с целью его трансформации в достижении национальных целей развития Российской Федерации.

