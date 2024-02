Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня в городской среде Санкт-Петербурга можно увидеть социальную рекламу, которая гласит: «Проверять информацию так же важно, как мыть руки». Рекламный креатив, направленный на привлечение внимания к проблеме распознавания фейка, — результат разработанной концепции студентов Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института СПбПУ.

Возможность разместить проект на рекламных щитах города у студентов ВШМиСО ГИ появилась после победы в городском общественном конкурсе социальной рекламы «Глазами будущего» в 2023 году. Пять студенток 3-го и 4 курсов ВШМиСО (Софья Тимакова, Полина Потапова, Софья Кузьмина, Валерия Палачева, Александра Богданова) заняли 1 место в номинации «Концепция социальной рекламы». Организаторами конкурса выступили: общественная организация «Ассоциация маркетинговой индустрии «Рекламный Совет», Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга и Северо-Западное представительство Ассоциации коммуникационных агентств России. Ключевая задача конкурса — вовлечь творческую и талантливую молодёжь в разработку новых рекламных форматов и концепций, чтобы в дальнейшем реализовывать социальные рекламные кампании в городской среде Санкт-Петербурга. Участники смогли поработать над одной из 18 социально-значимых тем, с которыми сталкивается современное общество: профилактика здоровья, борьба с вредными привычками, уважение к пожилым, телефонное и компьютерное мошенничество и многое другое.

Информационная гигиена — это так же просто, как и гигиена рук. В этом заключалась наша концепция, которую теперь видят все петербуржцы. В обоих случаях мы постоянно взаимодействуем с вирусами — инфекциями или вирусной информацией, и без правил гигиены могут наступить негативные последствия. В наше время становится всё сложнее распознавать фейки, поэтому мы призываем всех обращать внимание на свою информационную гигиену. Это значит не только проверять источник информации и факты, но и отказываться от распространения ложных сведений. Благодаря таким социальным кампаниям формируется здоровое и безопасное информационное окружение для всех нас , — поделилась капитан команды политехников Софья Тимакова.

С концепцией проекта и его авторами можно ознакомиться, пройдя по QR-коду, который размещен на рекламном плакате.

Фейк-ньюз сегодня — это не просто ложная информация. Это агрессивный инструмент намеренной дезинформации и манипуляции общественным сознанием. Фейки несут за собой беды не только для человека, но и для целых государств. Они стали инструментом ментальных войн за национальную идентичность, что требует постоянной социальной пропаганды. Для преподавателей ВШМиСО очень ценно, что наши студенты демонстрируют не только профессиональные качества, но и гражданскую позицию. Благодарю организаторов конкурса и профильный комитет, который дал возможность победителям прозвучать в рекламной повестке города , — отметила доцент, директор ВШМиСО ГИ СПбПУ Марина Арканникова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI