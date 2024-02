Организации по поддержке семьи, материнства, отцовства и приюты для животных получат статус СОНКО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

Депутаты Государственной Думы приняли в 1 чтении законопроект о внесении изменений в ФЗ «О некоммерческих организациях». Документ разработан Минэкономразвития России для повышения доступа негосударственных организаций к бюджетным средствам для оказания соцуслуг гражданам. Проектом федерального закона предлагается дополнить перечень видов деятельности, позволяющих относить некоммерческие организации к категории социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО).

К социально ориентированным видам деятельности будет отнесена поддержка семьи, материнства, отцовства, детства, устройство детей в семьи и оказание помощи безнадзорным животным без владельца. Это позволит им получать различную финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку, предусмотренную действующим законодательством.

«Перечень социально ориентированных видов деятельности законопроектом действительно расширяется. Свое место среди СОНКО получат организации, работа которых направлена на устройство сирот в семьи, помощь бездомным животным, включая приюты для них», – прокомментировал директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития России Святослав Сорокин.

Кроме того, предлагается расширить перечень данных, которые НКО должны раскрывать в сети «Интернет»: к ним добавляется обязанность публиковать устав организации на информационном ресурсе Минюста России. Доступность и прозрачность информации об организациях повысит доверие общества и государства к некоммерческому сектору, что является одним из ключевых факторов их успешной деятельности.

