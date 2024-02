Начинается прием заявок на Конкурс лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет "Высшая школа экономики" –

С 1 февраля по 15 марта продлится прием заявок на четвертый Конкурс лучших русскоязычных научных и научно-популярных работ НИУ ВШЭ. Авторы работ, получивших наивысшие оценки экспертов, будут торжественно награждены в День русского языка, 6 июня. Основная цель конкурса — поддержка и продвижение русского языка как языка науки, а также популяризация работ, аффилированных с НИУ ВШЭ, среди глобальной русскоязычной аудитории. Среди задач конкурса — экспертная оценка и поддержка русскоязычных научных работ, не претендующих на надбавки, и поддержка русскоязычных научно-популярных работ, способствующих повышению узнаваемости НИУ ВШЭ. Планируется поддержать до 100 работ по разным научным направлениям.

Первый проректор НИУ ВШЭ Вадим Радаев подчеркивает важность работы с русскоязычной аудиторией: «Во-первых, она достаточно велика, причем не только в России. Во-вторых, несмотря на рост уровня знаний английского за последние годы, особенно у молодых поколений, многие коллеги статью на русском прочтут со значительно большей вероятностью. В-третьих, если в математике или физике язык нейтрален и неважно, на каком языке излагаются научные результаты, то в гуманитарных науках язык непосредственно связан со смыслом. Выражение научной мысли здесь более тесно привязано к языку, и со сменой языка смысл во многом теряется. И наконец, большая часть деятельности, в том числе образовательной и научной, у нас проходит на русском языке. Это означает, что мы должны развивать русскоязычный терминологический, понятийный аппарат». Правила конкурса остаются прежними. Он проводится с 2021 года по двум номинациям: Лучшая научная публикация на русском языке (по гуманитарным, социальным и естественным наукам). Публикации в этой номинации могут быть выпущены любыми научными журналами или издательствами вне зависимости от их вхождения в те или иные списки или наукометрические базы. Лучший научно-популярный проект на русском языке (книги, лекции, видеоканалы, соцсети, подкасты, онлайн-проекты и др.). Принять участие в конкурсе может любая русскоязычная работа, выпущенная в предыдущие два календарных года, в которой хотя бы один из авторов является студентом, аспирантом или работником НИУ ВШЭ и указал аффилиацию с университетом. Авторы не могут выдвигать свои работы. Правом выдвижения обладают либо деканы и руководители научных подразделений НИУ ВШЭ, члены научных комиссий, Дирекция по связям с общественностью, либо инициативные группы работников НИУ ВШЭ, состоящие не менее чем из трех человек. Первичный отбор заявок будет проведен научными комиссиями факультетов во второй половине марта. Затем работы поступят в жюри, которое к началу июня определит победителей по каждой из двух номинаций. Жюри по научной номинации возглавляет Вадим Радаев, первый проректор НИУ ВШЭ, по научно-популярной — Ольга Драгой, ординарный профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Центра языка и мозга. В 2023 году на конкурс было подано 258 работ по обеим номинациям, что на четверть превышает количество работ, поданных годом ранее. Причем прирост произошел преимущественно за счет работ в рамках научной номинации. Победителями стали 84 работы. Вадим Радаев отмечает, что определяющий фактор для победы в научной номинации — это содержание работы. «Она должна быть значимой в научном отношении. Оценивается уровень подачи материала, актуальность темы, владение аппаратом, то, как смотрится работа на фоне других работ в этой области. Тут нет ничего специфичного, обычная процедура оценки научных работ. Победить на конкурсе может и работа неизвестного автора, — говорит он. — Еще важно, чтобы работа была ясной, логичной, написанной хорошим русским языком, то есть хорошо воспринималась читателем. Это не решающий критерий, но для нашего конкурса, для гуманитарных и во многом для социальных наук он особенно важен».

