Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Мехди Басати Панах родом из Ирана. Он старший преподаватель Высшей школы энергетического машиностроения, победитель международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship Project. Почему он решил приехать в нашу страну? Что произвело на него неизгладимое впечатление в Санкт-Петербурге? Чем ценен Политех для современной мировой науки? И какие качества нужны молодым учёным? Об этом он рассказал в интервью нашему сайту.

— Почему вы решили приехать в Россию? И почему выбрали Политех?

— Россия — это страна с большим наследием в области энергетического машиностроения, особенно в сфере электростанций. В сочетании с динамичной академической средой она притягивает людей, глубоко увлечённых этими предметами. Привлекательность обучения в России заключается не только в её исторических достижениях, но и в стремлении к инновациям и технологическому прогрессу. Российские институты находятся на переднем крае исследований в области энергетики, и мне очень хотелось воспользоваться богатством этих знаний. Перспектива сотрудничества с экспертами в своей области и получения доступа к современному исследовательскому оборудованию, несомненно, была привлекательной.

Что касается Политеха, то, во-первых, преподавательский состав здесь состоит из выдающихся экспертов. Кроме того, в Политехе создана международная и мультикультурная учебная среда. Наконец, стратегическое расположение университета в России с доступом к ключевым энергетическим объектам и промышленным предприятиям предоставило беспрецедентные возможности для практических исследований и применения результатов моего обучения в реальном мире.

— Что вы почувствовали, когда вы впервые приехали в Россию?

— Волнение, любопытство и легкую тревогу. Переехать в новую страну с самобытной культурой и языком — это был серьезный шаг. Однако мне также не терпелось погрузиться в богатую историю и академическую среду России. Культурное разнообразие и архитектурная красота Санкт-Петербурга произвели на меня неизгладимое впечатление. Великолепие города с его историческими зданиями и живописными каналами стало пленительным фоном для моей учёбы.

— Расскажите про ваши исследования и работу в Политехе.

— Моя докторская диссертация посвящена улучшению и оптимизации турбин, важнейшего компонента в различных отраслях промышленности. Основная цель заключалась в разработке инновационных стратегий для повышения эффективности и производительности турбин. Эти усовершенствования имеют далеко идущее применение, принося пользу не только традиционным, но и атомным электростанциям. А также таким отраслям, как нефтегазовая и авиационная, где турбины играют ключевую роль.

На протяжении всего исследования я изучал передовые технологии и рассматривал новые подходы к проектированию и эксплуатации турбин. Тщательный и скрупулезный анализ позволил мне выявить ключевые факторы, которые могут значительно повысить производительность и надёжность турбин. Итогом этого исследования стали практические рекомендации и решения, которые могут быть применены в реальных условиях.

Кроме того, я совместно с коллегами организовывал летние и зимние школы, а также экскурсии на различные промышленные объекты. Среди них —Ленинградская атомная электростанция и известные российские заводы и компании. Такие как «Силовые машины», «РЭП Холдинг», ЦКТИ, ОДК и «Газпром». Эти экскурсии позволяют студентам получить бесценное представление об энергетической отрасли в реальном мире.

— Вы помните вы свои первые впечатления о Политехническом университете?

— Да, отчетливо помню. Они были отмечены чувством благоговения и предвкушения. Сам кампус впечатлил, здесь было самое современное оборудование и живая академическая атмосфера. Меня сразу же поразила непоколебимая приверженность вуза к развитию инноваций и научных исследований.

— Какие у вас планы на будущее?

— В будущем я хочу продолжить свой путь в академической и исследовательской деятельности. В настоящее время, будучи старшим преподавателем, я получаю огромное удовольствие от преподавания и работы со студентами, как в аудитории, так и за ее пределами, включая руководство дипломными работами и проектами. Моя ближайшая цель — получить должность доцента, а затем и профессора. Это позволит брать на себя больше обязанностей и участвовать в передовых исследовательских проектах.

Кроме того, я планирую расширить свой исследовательский портфель, углубившись в область энергетического инжиниринга, турбинных технологий и решений в области устойчивой энергетики. Сотрудничество с экспертами, как в России, так и в мире, является для меня приоритетом, так как оно способствует богатому обмену идеями и взглядами.

— Отличаются ли российские студенты от иранских?

— Есть некоторые различия в образовательных подходах. Один из ярких аспектов в России — это акцент на глубине знаний и специализации. Российские студенты часто демонстрируют сильную приверженность выбранным направлениям, что проявляется в их стремлении к глубоким исследованиям и академическим достижениям.

— Меняется ли, на ваш взгляд, вовлеченность современных студентов в образовательный процесс?

— Да, меняется. Одним из наиболее значимых изменений становится всё большая интеграция технологий и цифровых ресурсов в процесс обучения. Современные студенты имеют доступ к огромному количеству информации и онлайн-инструментов. Это привело к более самостоятельному и независимому подходу в обучении. Сегодня ребята активно ищут возможности для участия в практических проектах, дискуссиях. Они ценят опытное обучение и с большей вероятностью добьются успехов, если смогут увидеть практическую значимость своих исследований.

— Какими тремя важными качествам должен обладать студент или молодой ученый, чтобы добиться успеха?

— Успех часто зависит от сочетания многих качеств и свойств. Однако если бы мне пришлось свести всё к трём ключевым, то вот они.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI