Кешбэк без границ. МКБ отменяет минимальную сумму покупки для компенсации по программе «МКБ Бонус»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Московского Кредитного Банка – Credit Bank of Moscow –

МКБ (Московский кредитный банк) отменил минимальную сумму покупки для компенсации баллами для участников программы «МКБ Бонус» в размере 1 000 рублей.

С сегодняшнего дня накопленными баллами можно будет возместить чек на любую сумму при условии, что покупка была совершена в прошлом месяце.

Баллами по-прежнему нельзя будет возместить чеки за привилегии со 100% кешбэком, а также стоимость покупок из небольшого списка исключений по начислению и компенсации баллов «МКБ Бонус». С полным перечнем исключений и ограничений можно ознакомиться в мобильном приложении или на сайте банка.

Программа лояльности «МКБ Бонус» позволяет держателям карт МКБ возвращать кешбэк баллами с ежедневных покупок. Раз в квартал клиенты могут выбрать несколько категорий, за покупки в которых банк начисляет до 7% баллами от суммы в чеке. Величина начисляемого процента зависит от уровня клиента в «МКБ Бонус». Клиент может возмещать их по ставке 1 балл = 1 рубль. Управлять категориями и баллами можно через мобильное приложение или интернет-банк «МКБ Онлайн».

