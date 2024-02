День памяти Юрия Сергеевича Васильева

Source: MIL-OSI Russian Language News

В конце 2023 года ушёл из жизни академик РАН , заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный инженер России Юрий Сергеевич Васильев. Весь коллектив университета воспринял это известие с болью. Юрий Сергеевич посвятил родному Политеху 77 лет жизни. В том числе 20 лет возглавлял вуз как ректор и президент с правами ректора. В последние годы был научным руководителем СПбПУ.

Имя Юрия Сергеевича Васильева навсегда останется в истории Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. О выдающемся учёном и руководителе будут вспоминать на мероприятии, посвящённом его памяти, которое состоится 6 февраля в 16.00 в конференц-зале «Семёнов» научно-исследовательского корпуса «Технополис Политех».

