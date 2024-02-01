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ГУУ помогает СВОим!

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 1 по 20 февраля Государственный университет управления объявляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей новых регионов.

Приглашаем всех желающих принять участие благородном деле проявления заботы о наших защитниках и жертвах агрессии националистического режима Украины. Любой вклад, даже самый малый, будет полезен.

В первую очередь нужны:
— Тёплые вещи;
— Средства гигиены;
— Продукты питания с длительным сроком хранения;
— Бумага формата А4 и канцелярия.

Гуманитарную помощь можно принести в галерею ЦУВП в определённые временные промежутки:
— 13:05-13:45
— 14:45-15:25

Вместе мы можем сделать мир ярче и добрее!

Контактное лицо: Антон Витальевич, председатель историко-патриотического клуба «Звезда», +7 (995) 899-82-73

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 1.02.2024

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