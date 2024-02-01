ГУУ помогает СВОим!

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
С 1 по 20 февраля Государственный университет управления объявляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей новых регионов.
Приглашаем всех желающих принять участие благородном деле проявления заботы о наших защитниках и жертвах агрессии националистического режима Украины. Любой вклад, даже самый малый, будет полезен.
В первую очередь нужны:
— Тёплые вещи;
— Средства гигиены;
— Продукты питания с длительным сроком хранения;
— Бумага формата А4 и канцелярия.
Гуманитарную помощь можно принести в галерею ЦУВП в определённые временные промежутки:
— 13:05-13:45
— 14:45-15:25
Вместе мы можем сделать мир ярче и добрее!
Контактное лицо: Антон Витальевич, председатель историко-патриотического клуба «Звезда», +7 (995) 899-82-73
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 1.02.2024
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.