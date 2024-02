Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

С 1 по 20 февраля Государственный университет управления объявляет сбор гуманитарной помощи для военнослужащих и жителей новых регионов.

Приглашаем всех желающих принять участие благородном деле проявления заботы о наших защитниках и жертвах агрессии националистического режима Украины. Любой вклад, даже самый малый, будет полезен.

В первую очередь нужны:

— Тёплые вещи;

— Средства гигиены;

— Продукты питания с длительным сроком хранения;

— Бумага формата А4 и канцелярия.

Гуманитарную помощь можно принести в галерею ЦУВП в определённые временные промежутки:

— 13:05-13:45

— 14:45-15:25

Вместе мы можем сделать мир ярче и добрее!

Контактное лицо: Антон Витальевич, председатель историко-патриотического клуба «Звезда», +7 (995) 899-82-73

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI