Госдума поддержала законопроект об освобождении услуг реестра углеродных единиц от НДС

Государственная Дума приняла в первом чтении проект федерального закона об освобождении от налога на добавленную стоимость услуг оператора реестра углеродных единиц. Эта мера будет способствовать снижению издержек исполнителей климатических проектов и иных участников углеродного рынка.

На текущий момент НДС облагаются услуги оператора реестра по зачислению на счет исполнителя климатического проекта углеродных единиц при их выпуске в обращение, изменению сведений о климатическом проекте, открытию счета в реестре, регистрации климатического проекта, а также по списанию углеродных единиц со счета при их передаче другому участнику.

«Инициатива об отмене НДС на услуги оператора реестра углеродных единиц направлена на стимулирование реализации климатических проектов и на развитие углеродного рынка в целом. Минэкономразвития разрабатывает различные меры поддержки, которые помогут российским компаниям активнее включаться в работу над климатическими проектами и достичь углеродной нейтральности к 2060 году, как поручил президент», – отметил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

Реестр углеродных единиц был запущен в России 1 сентября 2022 года. Его оператором выступает АО «Контур». Оператор ведет регистрацию и учет климатических проектов и углеродных единиц, выпущенных исполнителями климатических проектов, а также их движения в рамках сделок на биржевом и внебиржевом рынках. Кроме того, в реестре будут учитываться единицы выполнения квоты, выпускаемые в результате реализации эксперимента на территории Сахалинской области по ограничению выбросов парниковых газов. Сейчас в реестре зарегистрировано уже 14 климатических проектов, выпущено 87 508 углеродных единиц.

Углеродная единица – это верифицированный результат реализации климатического проекта, выраженный в массе парниковых газов, эквивалентной 1 т углекислого газа. Единица выполнения квоты – это верифицированный результат выполнения установленной квоты, выраженный в разнице между установленной квотой и фактической массой выбросов парниковых газов, эквивалентной одной тонне углекислого газа.

