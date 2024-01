31.01.2024 Konsultacje ministrów spraw zagranicznych Polski i Danii

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Konsultacje ministrów spraw zagranicznych Polski i Danii31.01.2024

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski odbył rozmowy ze swoim duńskim odpowiednikiem Larsem Løkke Rasmussenem, który towarzyszy Jego Królewskiej Mości Fryderykowi X, Królowi Danii, podczas wizyty w Polsce.

Dzisiejsze konsultacje ministrów skupiły się na zagadnieniach dotyczących polityki wschodniej i bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego oraz współpracy dwustronnej.

Głównym tematem rozmów były możliwości wszechstronnego i długoterminowego wparcia Ukrainy w jej walce z Rosją i efektywna polityka sankcyjna w ramach UE. Rozmówcy zgodzili się, że kluczowe w tym zakresie będzie posiedzenie Rady Europejskiej 1 lutego, poświęcone wypracowaniu porozumienia ws. rewizji Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027, w tym Instrumentu na rzecz Ukrainy. Ministrowie nawiązali też do planowanego Szczytu NATO w Waszyngtonie, wyrażając nadzieję, że będzie on okazją do zamanifestowania jedności Sojuszu i determinacji odparcia każdej formy rosyjskiej agresji.

Szefowie dyplomacji Polski i Danii zadeklarowali wolę zacieśnienia współpracy polityczno-gospodarczej, zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i na forach organizacji regionalnych i międzynarodowych. Warto podkreślić, że obie strony przywiązują szczególną wagę do współpracy energetycznej w sektorze gazowym i energii odnawialnej, zwłaszcza morskiej energetyki wiatrowej.

Foto: B. Milkowska /MSZ

MIL OSI