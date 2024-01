Экскурсии проекта «Открой#Моспром» в прошлом году провели более чем на 120 заводах и фабриках столицы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В 2023 году в рамках проекта «Открой#Моспром» организовали свыше 1,2 тысячи экскурсий, что в 1,5 раза превышает показатели 2022-го. Участники познакомились с работой более 120 промышленных площадок столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В 2023 году проект отмечал пятилетний юбилей. В честь этого мы проводили экскурсии по фабрикам и заводам каждый месяц, а также увеличили количество дней для посещений до двух недель. Так, в 2023 году более чем на 120 производственных площадках города состоялось свыше 1,2 тысячи туров — это в 1,5 раза больше, чем в 2022-м. Расширить кругозор, узнать много нового о предприятиях города позволяют и интеллектуальные игры, которые проводятся с 2019 года. За это время в 17 таких мероприятиях приняли участие около 2,6 тысячи команд численностью свыше 17,9 тысячи человек», — рассказал Владимир Ефимов.

Экскурсии проходят на производствах различных отраслей промышленности. Например, можно побывать на предприятии «Элтеза», которое занимается разработкой и производством современных систем для управления безопасностью движения поездов, на Московском тормозном заводе «Трансмаш», где изготавливают тормозные системы для вагонов метро и междугородних поездов, посетить производство чип-модулей для банковских карт и даже космических аппаратов «Микрон». Кроме того, участники проекта могут познакомиться с тонкостями производства Московского комбината игрушек, Останкинского мясоперерабатывающего завода, вентиляционной фабрики «Галвент» и других предприятий.

«Экскурсии позволяют стать частью производственного процесса и узнать, как создают продукцию народного потребления и высокотехнологичные товары. Помимо этого, мы проводим мастер-классы, благодаря которым все желающие могут своими руками изготовить различную продукцию на столичных производствах. В прошлом году мы организовали более 500 таких мероприятий, что составляет треть от общего количества за пять лет», — добавил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы «Открой#Моспром» организуют онлайн-туры. За прошедший год в соцсетях и на сайте проекта вышло 20 видеороликов. В них проводят экскурсии по цехам производителя RFID-продукции «Смарт Системз», швейной фабрики «Макс Экстрим», где организован полный цикл производства — от этапа разработки до пошива и печати изображений на ткани, а также компании «ЛГМ», которая более 60 лет производит насосное оборудование для кораблей, космодромов и атомных станций.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за время работы проекта его аудитория выросла почти до 15 миллионов человек. Сегодня «Открой#Моспром» объединяет множество форматов: офлайн- и онлайн-экскурсии на промпредприятиях столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия.

Значимость проекта подтверждают награды, которых сегодня в копилке проекта уже восемь. Так, проект стал лучшим в категориях «Образование и наука» в рамках программы «Лучшие социальные проекты России», «Регион-наставник по промышленному туризму» в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность» и других. В 2023 году «Открой#Моспром» одержал победу в номинации «Промышленный маршрут» народной премии «Маршрут построен», в ноябре занял третье место в номинации «Лучшая промышленная экскурсия» ежегодной профессиональной премии индустрии событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций bema!.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

