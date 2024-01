Франшизы, инвестиции и туризм: о чем расскажут на бизнес-форуме в кластере «Ломоносов»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве 1 февраля пройдет форум «FranchCamp III: Бизнес. Франчайзинг. Будущее». Участники узнают, как открыть бизнес по франшизе, привлечь инвестиции и выстроить бизнес-процессы.

В мероприятии примут участие более 500 человек, в том числе бизнесмены и инвесторы. Начинающих предпринимателей ждет выставка франшиз, индивидуальные консультации менторов и полезные знакомства. Они смогут найти финансирование и узнать о том, как начать свое дело.

С 10:30 до 18:00 запланированы тематические панельные дискуссии с участием предпринимателей, представителей власти и экспертов. Для гостей выступит создатель центра загородного отдыха Руслан Байрамов, сооснователь и управляющий партнер группы компаний, эксперт в области франчайзинга Василь Газизулин, исполнительный директор сети кофеен, венчурный инвестор Мария Вейкснэ и другие.

Во время дискуссии «Франчайзинг 2.0. Предпринимательство. Инвестиции. Будущее» участники узнают о перспективных направлениях бизнеса на рынке франчайзинга, а также о прогнозах его развития.

На встрече «Развитие франчайзинга в регионах» обсудят успешные региональные практики развития предпринимательства и инвестиций через франчайзинг.

На панельной дискуссии «От одной до 100 точек. От стартапа до франшизы» бизнесмены узнают, как найти франчайзи, правильно определить целевую аудиторию продукта и собственные точки роста.

Кроме того, на форуме эксперты расскажут о развитии туристической отрасли с помощью франчайзинга. Участники познакомятся с успешными примерами и инновационными решениями в этой сфере.

На панельной дискуссии «Тренд-2024: инвестиции во франчайзинг. Взгляд инвесторов» обсудят, почему франчайзинг из инструмента развития рынка превратился в перспективное направление для инвестирования и какие у него есть риски и преимущества.

Предприниматели также смогут посетить менторскую гостиную. Эксперты проведут индивидуальные консультации и подскажут, как решить существующие в бизнесе проблемы.

Форум пройдет на базе кластера «Ломоносов» по адресу: Раменский бульвар, дом 1. Участие бесплатное, нужно только предварительно зарегистрироваться.

Организаторами выступают ГБУ «Малый бизнес Москвы», АНО «Экосистема развития франчайзинга и предпринимательства» и АНО «Агентство стратегических инициатив». Среди партнеров форума более 10 организаций, в том числе Российская ассоциация франчайзинга.

ГБУ «Малый бизнес Москвы» помогает открывать и развивать свое дело в столице. В центрах услуг для бизнеса каждый может узнать о мерах государственной поддержки. Для предпринимателей проводятся бесплатные обучающие программы и деловые мероприятия (форумы, семинары, тренинги и конференции). Они помогают повысить профессиональные компетенции и найти единомышленников.

Получить консультацию по вопросам открытия и ведения бизнеса в Москве и более подробно узнать об актуальных мерах поддержки предпринимателей в столице можно на сайте и по телефону: +7 495 225-14-14.

Городской проект поддержки малого и среднего бизнеса с участием партнеров проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

