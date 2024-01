Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Они уже подписали договор о присоединении к платформе цифрового рубля Банка России и теперь настраивают свои системы, чтобы войти в пилот, когда он будет расширен. Список таких кредитных организаций появился на сайте регулятора и будет обновляться.

Сейчас в тестировании операций с реальными цифровыми рублями принимают участие 13 банков, около 600 граждан, а также почти 30 торговых и сервисных компаний. Фото на превью: SERGEI ILNITSKY | EPA | ТАСС

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI