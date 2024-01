Студенты СПбГАСУ приняли участие в международной научно-практической конференции, посвящённой блокаде Ленинграда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Полина Чиряева, Полина Голенкова, Вероника Фискова, Александр Глуханов, Марина Эрднеева, Никита Розкалий, Елена Абашина и Карина Сомрякова

В Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова 25–26 января состоялась международная научно-практическая конференция «Блокада Ленинграда: исторический подвиг народа ради Победы и его отражение в отечественной и зарубежной историографии».

На пленарных и секционных заседаниях конференции обсуждались попытки некоторых западных исследователей пересмотреть историю блокады Ленинграда и роль тех событий во Второй мировой войне, рассматривались пути противостояния фальсификации истории. Собравшиеся разработали научно-практические рекомендации учителям школ и преподавателям вузов по совершенствованию исторического образования обучающихся и внеклассной (внеаудиторной) военно-патриотической воспитательной работы.

Студенты СПбГАСУ направления подготовки «Техносферная безопасность» под руководством доцента кафедры техносферной безопасности Александра Глуханова приняли активное участие в конференции. С докладами выступили Елена Озерова (первый курс), Полина Чиряева, Полина Голенкова (второй курс), Марина Эрднеева, Карина Сомрякова, Елена Абашина (третий курс), а также магистры первого курса Никита Розкалий и Вероника Фискова.

«Одна из важных задач профессорско-преподавательского состава университета – гражданско-патриотическое воспитание студентов. В памяти поколений навсегда останется Ленинградская битва, героическая 900-дневная оборона и блокада Ленинграда, ставшая не только частью общественного самосознания, но и достоянием мировой истории. Конференция в значительной степени позволяет расширить кругозор студентов, улучшает их способность к осмыслению и всестороннему анализу проблем истории Великой Отечественной войны в целом, обороны и блокады Ленинграда в частности. Создаются условия для более продуктивного освоения исторических знаний, развиваются навыки работы с информацией, историческими источниками. Все это способствует формированию таких социально-духовных ценностей, как патриотизм, гражданственность, интерес к истории Отечества», – отметил Александр Глуханов.

