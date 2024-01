Столичный производитель аккумуляторных батарей увеличил производство на 25 процентов в 2023 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичная компания за 2023 год увеличила выпуск аккумуляторных батарей на 25 процентов по сравнению с показателями 2022-го. Об этом рассказал Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Для создания необходимой инфраструктуры для электротранспорта промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы изготовленной продукции и масштабируют производства. Например, столичная компания за 2023 год нарастила выпуск аккумуляторных батарей на 25 процентов по сравнению с показателями 2022-го. Кроме того, выручка предприятия выросла на 37 процентов», — сообщил он.

Компания CleanPower производит аккумуляторные батареи для клининговых машин, в том числе поломоечных и подметальных. Правильно подобранное зарядное устройство всего за два часа может зарядить батарею от 10 до 100 процентов. С 2022 года решения предприятия стали устанавливать в гольф-кары. В 2023-м реализовали несколько проектов для инновационной техники, которая используется на складах.

«За 2023 год мы произвели более трех тысяч аккумуляторных батарей. Этого удалось достичь благодаря увеличению промышленной площадки, пополнению конструкторской базы и расширению штата. В текущем году планируем продолжать активно развивать компанию, повысить продажи и закупить новое оборудование», — отметила Лазокат Мукатова, генеральный директор предприятия.

Компанию поддерживает экспортный центр «Моспром». Фирма также участвует в бизнес-миссиях и международных отраслевых выставках.

Москва — город с развитым производством. В столице работает более 4,2 тысячи промышленных площадок, на которых трудятся 725 тысяч человек. Ежегодно в городе открывается 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Они производят различные товары, включая одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику.

Город оказывает поддержку производственным компаниям. В Москве созданы комфортные условия для развития крупного, малого и среднего бизнеса. Столичные предприниматели могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, например целевыми займами и субсидиями. Разработан также ряд антикризисных инструментов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

