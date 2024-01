Собянин сообщил, что на месте промзоны Карачарово построят два спорткомплекса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Правительство Москвы приняло решение о реализации трех проектов комплексного развития неэффективно используемых территорий (КРТ) и участков бывшей промзоны. Постановления по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

«На месте полузаброшенных и малоиспользуемых территорий в районах Нижегородский, Левобережный, Ховрино и Зюзино появятся новые городские кварталы. Построим больше 254 тысяч квадратных метров недвижимости — общественно-деловые, социальные, коммунальные объекты и жилье по программе реновации», — рассказал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Полузаброшенные и малоиспользуемые территории станут современными городскими кварталами, в которых можно будет с комфортом жить. Кроме того, реализация проектов позволит создать более 1,8 тысячи рабочих мест.

На части территории бывшей промзоны Карачарово площадью 4,49 гектара в Нижегородском районе планируется возвести общественно-деловые объекты. В частности, здесь появятся торговый центр, гостиница, отделения банков, спортивно-развлекательный и физкультурно-оздоровительный комплексы с футбольным полем. Градостроительный потенциал участка составляет 50 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 900 рабочих мест.

Социальные и коммунальные объекты, в том числе школу на 550 учеников и детский сад на 175 воспитанников, а также жилые дома для переселения горожан по программе реновации планируется возвести на территориях нежилой застройки общей площадью 8,98 гектара по адресу: Левобережная улица, владение 6 а в районах Левобережный и Ховрино. Градостроительный потенциал участка составляет около 74,5 тысячи квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано 430 рабочих мест.

На территориях нежилой застройки общей площадью 3,87 гектара по адресам: Нахимовский проспект, рядом с домом 21, Азовская улица, владение 28, Севастопольский проспект, владение 61, корпуса 1, 2 и Болотниковская улица, владение 21 в районе Зюзино предполагается возвести жилые дома для переселения горожан по программе реновации. Градостроительный потенциал участка составляет более 130 тысяч квадратных метров недвижимости. В результате реализации проекта будет создано около 500 рабочих мест.

По состоянию на 30 января 2024 года 63 проекта КРТ одобрены Правительством Москвы и находятся в стадии реализации. Общая площадь этих участков составляет около 860 гектаров. На них планируется возвести более 16,5 миллиона квадратных метров недвижимости. В результате будет создано не менее 166 тысяч рабочих мест.

