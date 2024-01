Source: MIL-OSI Russian Language News

В ТиНАО с 2012 года ввели в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Город построил 14 учреждений: больницы, подстанции скорой помощи, амбулатории и детско-взрослые поликлиники. Самые крупные проекты — Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка», детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в Щербинке и детско-взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в поселении Сосенском. Еще 12 медучреждений по современному московскому стандарту возвели инвесторы.

«Таким образом, создаем в ТиНАО плотную сеть всех необходимых учреждений для оказания качественной медпомощи, чтобы каждый житель города проходил исследования на самом современном оборудовании рядом с домом, максимально быстро получал консультации и лечение у специалистов как широкого, так и узкого профиля», — написал Мэр Москвы.

