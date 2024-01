Сергей Собянин принял решение о поддержке проектов Российского научного фонда

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Правительство Москвы выделило грант Российскому научному фонду на проведение фундаментальных и поисковых исследований. Постановление по этому вопросу подписал Сергей Собянин.

Российский научный фонд финансирует научные и научно-технические программы и проекты в сфере фундаментальных исследований. Они направлены на получение новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества и окружающей среды. Фонд учредили в конце 2013 года по инициативе Президента России. За это время он оказал поддержку более чем 60 тысячам российских ученых. Объем финансирования проектов составил 220 миллиардов рублей.

Выделенные Правительством Москвы средства направят на финансирование проектов победителей конкурсов Российского научного фонда 2023 и 2024 годов.

В числе победителей 2023 года следующие проекты:

— «Разработка методов моделирования и решения задач управления динамикой систем с программными связями»;

— «Разработка, создание и исследование новых радиопротекторных агентов»;

— «Новые фосфолильные лиганды и их комплексы с переходными металлами и лантаноидами»;

— «Исследование молекулярных структурных характеристик комплексов включения супрамеров фосфолипидных производных циклодекстринов для наномедицинских приложений»;

— «Изучение влияния хитозана и его химических модификаций на снижение частоты метаболических изменений, в том числе увеличения веса при лечении атипичными нейролептиками»;

— «Накопление данных методом сканирующей зондовой микроскопии для формирования тестовой и валидационной выборки в рамках разработки сегментационной нейронной сети применительно к задаче распознавания пространственно распределенных астроцитов головного мозга»;

— «Определение роли различных молекулярных и клеточных механизмов в регуляции первичного и вторичного гуморального ответа на аллерген в двух моделях аллергии с целью поиска потенциальных мишеней для этиотропной терапии IgE-зависимых патологий»;

— «Репрезентация творчества и самостоятельности в произведениях детской и подростковой литературы»;

— «Организация импортозамещения и импортоопережения при производстве современной авиационной техники на предприятиях города Москвы»;

— «Репрезентация истории школы при реновации и капитальном ремонте здания через исследование и сохранение артефактов учебной повседневности»;

— «Конкурентоспособный преподаватель для цифровой экономики»;

— «Совершенствование методов контент-анализа и машинного обучения в области психологии»;

— «Разработка научных и технологических основ получения проволоки из специальных сплавов для аддитивного производства»;

— «Разработка методики компенсации деформации в многослойных структурах на участке фотолитографии для применения в производстве печатных плат».

Победителей конкурса 2024 года определят в марте.

