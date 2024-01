Сергей Собянин: В этом году планируем открыть 100 обновленных поликлиник

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сергей Собянин осмотрел ход комплексной реконструкции филиала № 2 городской поликлиники № 8.

«Мы приступили ко второму этапу масштабной программы реконструкции поликлиник. Напомню, на первом этапе мы реконструировали 200 московских поликлиник, на втором этапе — 137. Понимая всю социальную значимость такого проекта, мы делаем это в максимально короткие сроки без ущерба качеству. В этом году предполагаем запустить 100 поликлиник, полностью реконструированных, оснащенных новым оборудованием. Здесь, в Тропарево-Никулине, реконструируется филиал поликлиники, который очень востребован, который очень ждут жители», — отметил Сергей Собянин.

Четырехэтажное здание медицинского учреждения площадью около 3,2 тысячи квадратных метров было построено в 1971 году. Оно расположено по адресу: улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5.

В последние годы в нем размещается филиал № 2 городской поликлиники № 8, медицинскую помощь в котором получают более 33 тысяч человек. Учреждение рассчитано на 465 посещений в смену. В штате поликлиники — 81 сотрудник, в том числе 34 врача. Прием ведут врачи общей практики, участковые терапевты, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог.

«На улице 26 Бакинских Комиссаров, 10 к5 в Тропарево-Никулине обновляем второй филиал поликлиники № 8 по новому московскому стандарту. Это позволит увеличить количество кабинетов и манипуляционных врачей общей практики, процедурных кабинетов и открыть отделение медицинской профилактики. Заменим оборудование и установим современный аппарат рентгена U-дуга, которого здесь раньше не было. Для маломобильных пациентов создадим безбарьерную среду. Поговорил с главврачом, обратил внимание, чтобы к 1 сентября поликлиника была оснащена всем необходимым и открыта для посетителей. Прилегающую территорию благоустроим, высадим деревья и кустарники. Здесь будет комфортное пространство для отдыха посетителей», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Комплексная реконструкция поликлиники была начата в сентябре 2023 года. Здание практически полностью перестроят. Там будет новый фасад, специалисты заменят инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжку пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнят отделку помещений.

В медицинском учреждении сделают удобное зонирование. Наиболее посещаемые кабинеты будут размещаться на нижних этажах, а административные — на верхних. В поликлинике планируется замена оборудования, включая установку рентгенографического аппарата типа «U-дуга», которого ранее в филиале не было.

В результате реконструкции в поликлинике увеличится количество кабинетов и манипуляционных для врачей общей практики, процедурных кабинетов, а также появится отделение медицинской профилактики.

Для маломобильных пациентов создадут безбарьерную среду, в частности обустроят просторные холлы возле лифтов и специально оборудованные санузлы.

Прилегающую к медицинскому учреждению территорию благоустроят. Здесь установят ограждение, автоматические ворота, опоры освещения, малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники.

В настоящее время на объекте работают 210 человек, задействовано девять единиц техники.

«По остальным поликлиникам график отработан, контракты заключены, во всех приступили к работе, сил достаточно», — отметил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Собянин: Москва реализует крупнейшую программу модернизации здравоохранения

«Мой район». Тропарево-Никулино

Цель программы «Мой район», разработанной по инициативе Сергея Собянина, — создание комфортных условий проживания во всех районах столицы.

В Тропарево-Никулине, расположенном в Западном округе столицы, проживают более 128 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества жизни горожан.

«В районе Тропарево-Никулино на западе столицы улучшаем социальную и транспортную инфраструктуру, благоустраиваем дворы и улицы. Здесь уже запустили новые станции метро “Тропарево” и “Озерная” и шесть новых маршрутов наземного транспорта. Благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок. Открыли Академию спорта “Плейпарк” с крытыми теннисными кортами и полями для футбола», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

На остановках в районе Тропарево-Никулино появилось около 30 современных павильонов. В Тропарево-Никулине активно развивается велосипедная инфраструктура: здесь обустроили 15 велопарковок и шесть станций городского велопроката.

В сфере создания качественного общественного пространства крупным проектом стало благоустройство Ленинского проспекта, включая участок от улицы Лобачевского до МКАД. Здесь расширили тротуары и замостили их гранитной плиткой, заменили асфальт на проезжей части, установили современные фонари, разместили скамейки и урны. На территории разбили газон, высадили много деревьев и кустарников.

Для пассажиров общественного транспорта установили современные остановочные павильоны, а для автомобилистов на дублерах и территории, прилегающей к станции метро «Тропарево», организовали около 170 парковочных мест.

Популярным местом для прогулок и отдыха жителей района стал обновленный парк Летчиков-испытателей, расположенный на территории бывшего учебного аэродрома. Кроме того, специалисты сделали удобный пешеходный маршрут от улицы Доктора Гааза до проспекта Вернадского, а прилегающие дворы благоустроили.

В Тропарево-Никулине привели в порядок 32 двора, 47 детских и 15 спортивных площадок. На 55 объектах установлено 259 опор освещения. В районе стало еще больше зелени — здесь высадили свыше 13,2 тысячи деревьев и кустарников.

Вязы, клены и яблони: какие деревья появились на благоустроенных территориях Москвы в 2023 году

Помимо строящегося учебного корпуса школы № 1329 по адресу: Никулинская улица, рядом с домом 10, социальную инфраструктуру Тропарево-Никулина уже пополнили детская поликлиника (улица Академика Анохина, дом 40 а) и школа (улица Академика Анохина, дом 40/2, корпус 2).

Специалисты провели комплексную реконструкцию головного здания поликлиники № 8 (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 16, корпус 1). Работы в здании филиала № 2 этой же поликлиники по адресу: улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 10, корпус 5 идут рамках второго этапа программы.

Тропарево-Никулино — один из центров развития медицинских инноваций. На проспекте Вернадского (дом 96) открыт Московский центр инновационных технологий в здравоохранении — технопарк, в котором столичные ученые и врачи создают новые технологии и дорабатывают существующие решения для их ускоренного внедрения в медицинскую практику. Это, в частности, передовые проекты в области искусственного интеллекта, омиксных технологий, нейрохирургии, 3D-биопринтинга.

Рядом с учреждением в новом учебно-лабораторном корпусе Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова разместили институт фармации имени А.П. Нелюбина.

Большим успехом у поклонников здорового образа жизни пользуется новый спортивный комплекс с ледовой ареной (Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, дом 2). Кроме того, по адресу: улица Академика Анохина, владение 2 за счет средств инвестора построили академию спорта «Плейпарк» из легковозводимых конструкций. Там есть крытые теннисные корты и поля для мини-футбола, а также открытое футбольное поле.

Кроме того, за счет внебюджетных средств на Востряковском шоссе завершается строительство спортивного учебно-тренировочного комплекса академии фигурного катания «Ангелы Плющенко». Рядом (Проектируемый проезд № 634) возводят некапитальный спорткомплекс с залом для пляжных видов спорта.

Собянин: Около 200 крупных спортивных объектов построили в Москве за 13 лет

В отремонтированном помещении по адресу: улица Академика Анохина, дом 2, корпус 7 открыт центр московского долголетия «Тропарево-Никулино» — клубное пространство для общения, досуга и творчества жителей старшего поколения.

Специалисты выполнили текущий ремонт трех филиалов территориальной клубной системы «Оптимист» по адресам: проспект Вернадского, дом 89, корпус 4, улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 12, корпус 2, Ленинский проспект, дом 150. Кроме того, обновили здание детской музыкальной школы имени М.И. Табакова (улица 26 Бакинских Комиссаров, дом 18).

Новым центром притяжения жителей стала фестивальная площадка по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4.

Новое здание школы № 1329

Строительство учебного корпуса на 400 мест в районе Тропарево-Никулино началось в августе 2022 года. Работы финансировались в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Трехэтажное здание площадью 7,3 тысячи квадратных метров находится рядом с действующим корпусом, расположенным по адресу: Никулинская улица, дом 10. Здесь будет создано комфортное и безопасное пространство для обучения школьников 5-11-х классов, а также безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

В распоряжении учащихся и педагогов будут универсальные и специализированные учебные кабинеты, современные лабораторно-исследовательские комплексы, класс робототехники, многофункциональный библиотечный центр с медиатекой, спортивные и актовый залы.

На базе ИТ-полигона ребята смогут реализовать проекты в области 3D-моделирования, робототехники, программирования.

На прилегающей территории разместят спортивную площадку для игры в волейбол и баскетбол, зону для прыжков и оборудуют место для отдыха.

Школа должна принять первых учеников в 2025 году.

Сергей Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

В новое здание переведут учащихся 5-11-х классов из соседнего учебного корпуса. В учреждении будут реализовываться городские проекты «Математическая вертикаль» (для учащихся восьмых — девятых классов, партнеры — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, МИРЭА — Российский технологический университет, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт), «Медиакласс в московской школе» (для учащихся 10-х классов, партнеры — Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Московский педагогический государственный университет, Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации), «ИТ-класс в московской школе» (для учащихся 10-11-х классов, партнеры — МИРЭА — Российский технологический университет, компания «Яндекс»).

В рамках программ дополнительного образования будут открыты:

— секции по футболу, баскетболу, плаванию, волейболу, настольному теннису, стрельбе из лука, туризму и краеведению, шахматам, иностранным языкам, в том числе китайскому;

— кружки и секции по робототехнике, инженерии, программированию, информационным технологиям, исследовательской деятельности и другим направлениям;

— галерея искусств, где ребята смогут знакомиться с классической музыкой, культурой и искусством России, а также посещать художественные мастерские;

— ремесленный центр, в котором школьники получат представление о народных игрушках, промыслах и ремеслах. Кроме того, там откроется столярная мастерская.

Сегодня в состав школы № 1329 входит восемь учебных корпусов, расположенных на улицах Никулинской, Академика Анохина, Лобачевского и Мичуринском проспекте (Олимпийская Деревня). Это три школьных и три дошкольных, а в двух встроенных зданиях проводят обучение по программам дополнительного образования.

В учреждении обучаются 4288 детей, в том числе 3456 школьников и 832 дошкольника. В школе работают 514 сотрудников, среди них 419 педагогических работников.

Обучение в школе организовано по технологическому, естественно-научному, гуманитарному, социально-экономическому и универсальному профилям. Реализуются городские образовательные проекты «Медицинский класс в московской школе», «Инженерный класс в московской школе», «ИТ-класс в московской школе», «Медиакласс в московской школе», «Предпринимательский класс в московской школе».

В системе дополнительного образования действует 318 различных программ, по которым занимаются более четырех тысяч человек — это около 97 процентов школьников. В 2023 году образовательное учреждение получило грант Мэра Москвы первой степени и вошло в топ-20 лучших школ города.

Собянин рассказал, как город помогает школьникам в выборе будущей профессии

По итогам 2022/2023 учебного года выпускниками учреждения стали 229 одиннадцатиклассников, среди которых 24 человека, или 10 процентов, получили аттестат с отличием и федеральную медаль «За особые успехи в учении». Московской медалью «За особые успехи в учении» награждены 34 ученика.

118 выпускников (52 процента) получили по трем предметам единого государственного экзамена (ЕГЭ) 220 баллов и более, 62 из них (27 процентов) — свыше 250 баллов. 18 выпускников добились результата 100 баллов на ЕГЭ по одному предмету — русскому языку, литературе, информатике, физике, обществознанию, биологии и химии.

Кроме того, в прошлом учебном году 296 учеников 7-11-х классов (21 процент от общего числа учащихся) получили дипломы победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Призерами и победителями регионального уровня стал 41 человек, а заключительного этапа — девять человек. 35 учащихся вошли в число победителей и призеров Московской олимпиады школьников.

Учащиеся школы № 1329 становились лауреатами городского фестиваля детского и юношеского творчества «Эстафета искусств», столичного вокального фестиваля и открытого фестиваля-конкурса «Джазовая весна», победителями и призерами Российской робототехнической олимпиады, Московского открытого фестиваля экранного творчества «Московский кораблик мечты», Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена», городской киберспортивной лиги и других соревнований.

Образовательное учреждение активно участвует в городском проекте «Профессиональное обучение без границ». В 2022/2023 учебном году в его рамках прошли обучение 67 школьников. Наиболее востребованными оказались профессии вожатого, цифрового куратора, оператора электронно-вычислительных машин и вычислительных машин, чертежника.

В чемпионате профессионального мастерства «Московские мастера» приняли участие 16 учащихся, из них финалистами стали два человека.

Кроме того, школьники вошли в число финалистов научно-практических конференций «Старт в медицину» (два призера), «Наука для жизни» (один победитель и три призера), «Медиастарт» (пять победителей и 10 призеров), «Шаг в бизнес» (один победитель и один призер), «Технолидеры будущего» (четыре победителя), «Инженеры будущего» (один призер).

Ребята принимают активное участие в сдаче норм ГТО. В 2022/2023 учебном году золотые и серебряные знаки получили 270 человек. Кроме того, школьная команда заняла первое место в городском турнире по баскетболу «Победный мяч».

Москвичи завоевали 28 дипломов в финале Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре

Академия спорта «Плейпарк»

Строительство академии спорта «Плейпарк» на улице Академика Анохина (владение 2) было завершено в октябре 2022 года.

Спортивный комплекс площадью 5,9 тысячи квадратных метров представляет собой сборно-разборное сооружение сложной формы из металла и стекла. Металлические конструкции выполнены с перфорацией. На них изображены хаотично расположенные окружности разного диаметра. В вечернее время включается динамическая LED-подсветка панелей с внутренней стороны и по некоторым граням фасада.

В составе спорткомплекса обустроили:

— четыре крытых теннисных корта (38 на 18 метров) — с покрытием Hard Cushion (соответствует мировым стандартам ITF третьей категории) и антибликовым остеклением;

— три футбольных поля (два крытых размером 38 на 18 метров и одно открытое размером 52 на 32 метра) с искусственным газоном (соответствует мировым стандартам ФИФА и УЕФА, высота травы составляет четыре — шесть сантиметров);

— зал для групповых занятий (212,71 квадратного метра);

— зал для общефизической подготовки (38,69 квадратного метра).

В распоряжении спортсменов — удобные раздевалки, массажный кабинет, сауна и кафе.

Единовременно в спорткомплексе могут заниматься до 180 человек.

На базе спорткомплекса проходят тренировки воспитанников молодежного центра «Галактика» и соревнования местного уровня по футболу и теннису, занятия по танцам, единоборствам и настольному теннису, тематические мастер-классы. Для жителей района Тропарево-Никулино действуют льготы.

Кроме того, академия спорта «Плейпарк» — тренировочная база Федерации тенниса России (руководитель — Шамиль Тарпищев), а также партнером фонда Алексея Смертина при Российском футбольном союзе и фонда «Жизнь как чудо».

