Семинары по созданию авторских книг пройдут в MMOMA при участии Школы дизайна ВШЭ

Финальный семинар программы «Лигатура» соберет за одним столом представителей разных творческих направленностей — музыка, сценография, поэзия, режиссура, саунд-арт и другие. Обсудим с участниками их опыт и методы сбора материала для проекта или отдельного произведения, способы их документальной фиксации и художественной обработки (полевые аудиозаписи в спектакль, предметы повседневности в сценографию, выхваченные слова в троп и т.д.) и пути из одного медиума в другой.

В семинаре примут участие независимый музыкант, композитор, саундхудожник Егор Жирнов; актёр, театральный режиссёр, документалист Владимир Комаров; художник-сценограф Екатерина Эрдени, культуролог Елизавета Орловская и все желающие участники предыдущих встреч.

Встречу завершит интерактив «какая я книга и о чем», куда все желающие смогут принести любимую книгу, с которой участники ассоциируют с собой (в случае технических затруднений, у вас будет возможность выбрать книгу на открытых полках Библиотеки ММОМА, в пространстве которой будет проходить встреча). Участники попытаются охарактеризовать «свои» бумагу, формат, тему, шрифт и визуальный код издания.

